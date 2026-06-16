Ашура, який вперше відзначився голом за збірну, визнали найкращим гравцем матчу Бельгія – Єгипет на ЧС-2026

Центрального півзахисника збірної Єгипту та Аль-Аглі Емама Ашура визнали найкращим гравцем матчу проти Бельгії на чемпіонаті світу 2026-го року.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У цій грі він відзначився дебютним голом за національну команду на 19-й хвилині. За його спиною 30 поєдинків за "фараонів", у яких він, окрім вищезгаданого взяття воріт, відзначився п'ятьма асистами.

Нагадаємо, що бельгійці розписали бойову нічию 1:1 із єгиптянами у матчі 1-го туру групи G у межах чемпіонату світу з футболу-2026. Окрім Ашура, забитим голом відзначився Мохамед Хані, проте він послав м'яч у сітку власних воріт.

Також Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у матчі 1-го туру групи H у межах чемпіонату світу, розписавши нічию 0:0