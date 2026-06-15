Відстояв на нуль та став MVP: 40-річний воротар Кабо-Верде встановив унікальний рекорд на ЧС-2026

40-річний воротар збірної Кабо-Верде та португальського Шавіша Возінья став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими".

Про це повідомляє Opta Joe.

Це досягнення йому підкорилося у зустрічі проти Іспанії, яка проходила у межах 1-го туру групи H на цьогорічній світовій першості. За цю гру голкіпер, який виступає у другому дивізіоні Португалії, здійснив сім сейвів.

Також його визнали найкращим гравцем цього матчу за версією ФІФА.

Зауважимо, що Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у матчі, розписавши нічию 0:0.

Також додамо, що Возінья провів у складі національної збірної 89 поєдинків, у яких пропустив 81 гол та 36 разів залишив ворота недоторканними.