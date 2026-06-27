Роналду та Мессі грають в один день, Хорватія ризикує вилетіти: анонс 17-го дня ЧС-2026

Під час 17-го ігрового дня добіжить кінця груповий етап чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Англія в матчі з Панамою спробує закріпитися на першому місці у групі, а Хорватія в дуелі з міцною Ганою боротиметься за другу сходинку квартету.

Португалії та Кріштіану Роналду для фінішу на першій позиції необхідно перемагати Колумбію, тоді як Узбекистан спробує набрати свої дебютні очки на Мундіалі у зустрічі з ДР Конго.

Не менший ажіотаж буде й навколо групи J. Аргентина зустрінеться з Йорданією. Головна інтрига – чи вийде на поле Ліонель Мессі, аби продовжити свою гольову серію. Водночас Австрія матиме нагоду довести, що "Хіхонський сором" на ЧС-1982 залишився лише прикрим епізодом історії. Хоча нічия її цілком влаштовує, як і команду Алжиру.

Розклад матчів 17-го дня ЧС-2026

Усі поєдинки відбудуться 28 червня за київським часом.

О 00:00 стартують матчі Англія – Панама та Хорватія – Гана.

Через дві з половиною години пролунає стартовий свисток у зустрічах ДР Конго – Узбекистан і Колумбія – Португалія.

Насамкінець, о 05:00, відбудуться поєдинки Йорданія – Аргентина та Алжир – Австрія.

Неділя, 28 червня

00:00 Англія – Панама (група L)

00:00 Хорватія – Гана (група L)

02:30 ДР Конго – Узбекистан (група К)

02:30 Колумбія – Португалія (група К)

05:00 Йорданія – Аргентина (група J)

05:00 Алжир – Австрія (група J)

Панама – Англія. Комусь – перемога, комусь – гол за радість

У 2018 році панамці дебютували на чемпіонаті світу. Тоді вони завершили груповий етап без набраних очок із різницею м'ячів 2:11.

Схоже, цього разу їхній доробок також залишиться нульовим. Щоправда, цього разу різниця м'ячів, напевно, буде кращою. Два поєдинки цього Мундіалю вони програли мінімально – обидва рази по 0:1.

Вісім років тому ці команди також зустрічалися на груповій стадії. Англія розгромила суперника з рахунком 6:1. Найяскравішим епізодом того матчу став... гол Панами. Не фантастичний удар зі штрафного чи ефектна бісиклета на кшталт тієї, що свого часу виконав Василь Кобін за харківський Металіст. Звичайний робочий м'яч, однак емоції панамських уболівальників були такими, ніби вони виграли чемпіонат світу.

Після несподіваної втрати очок у матчі з Ганою "три леви" навряд чи дозволять собі ще одну осічку. Тож не виключено, що побачимо своєрідний ремейк зустрічі 2018 року. Тим паче, Гаррі Кейн уже позбувся прокляття від ганського шамана.

Історія протистояння

Матч на ЧС-2018 залишається єдиним в історії протистоянь цих збірних.

Орієнтовні склади

Англія через травму не зможе розраховувати на Ріса Джеймса. У таборі Панами стався конфлікт між Хосе Пумою та Сесіліо Ватерманом. Поки що невідомо, чи застосує тренерський штаб до футболістів дисциплінарні санкції.

Втім, панамцям уже нічого втрачати. Не виключено, що Томас Крістіансен проведе масштабну ротацію.

Панама: Москера – Кордоба, Мурільйо, Андраде, Рамос, Блекман – Харві, Мартінес, Барсенас, Хосе Пума Родрігес – Ватерман.

Англія: Пікфорд – Конса, Геї, Стоунз, Спенс – Райс, Андерсон, Беллінгем – Гордон, Мадуеке – Кейн.

Хорватія – Гана. Модрічу і компанії відступати нікуди

Обидві команди мінімально переграли Панаму – 1:0, тож створити комфортний запас за різницею м'ячів не вдалося.

У разі нічиєї хорвати матимуть чотири очки. Поразка майже напевно залишить їх поза плейоф. Їм буде потрібна нічия або перемога Узбекистану над ДР Конго чи перемога будь-якої зі збірних у парі Австрія – Алжир.

Гана навіть у разі поразки збереже чотири очки, що гарантуватиме їй перевагу над Південною Кореєю (3), Шотландією (3), Сенегалом (3) та Кабо-Верде (3) чого вже досить для виходу в нокаут-раунд.

Команда Златко Даліча поки що зовсім не нагадує ту Хорватію, яка запалювала на ЧС-2022 і була фіналістом турніру у 2018 році. Настав час ветеранам згадати свої найкращі якості, а молодшим футболістам – довести, що вони здатні продовжити переможні традиції збірної. Якщо не зараз, то коли?

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Історія протистояння

До ЧС-2026 команди жодного разу не зустрічалися – навіть у товариських матчах.

Орієнтовні склади

Під питанням лише участь Лоуренса Аті-Зіджі, однак воротар Санкт-Галлена і без того є дублером Бенджаміна Асаре.

Хорватія: Лівакович – Станішич, Понграчич, Шутало, Гвардіол – Модрич, Ковачич, Батуріна, Пашалич, Перішич – Муса.

Гана: Асаре – Аджетей, Менса, Опоку, Сеная – Їренкі, Парті, Сібо – Семеньйо, Вільямс – Айю.

Колумбія – Португалія. Матч, який дасть відповіді

Колумбійці не виглядали беззаперечними фаворитами в матчах проти Узбекистану та ДР Конго, однак у підсумку здобули дві перемоги. Португалія, своєю чергою, несподівано втратила очки з африканцями, зате згодом упевнено розібралася зі збірною Узбекистану.

Getty Images

Тепер команди визначать переможця групи в очному протистоянні. Саме такий сценарій прогнозувався ще перед стартом турніру. Водночас тепер команда Роберто Мартінеса матиме додаткову мотивацію діяти агресивніше попереду, тоді як Колумбія отримає нагоду продемонструвати свою вміння ефективно грати від оборони.

Історія протистояння

Національні збірні цих країн ще жодного разу не зустрічалися між собою.

Орієнтовні склади

Центральний захисник Бенфіки Томаш Араужу пропустив матч другого туру. За інформацією місцевих ЗМІ, футболіст відновився після пошкодження й готовий допомогти команді. У збірної Колумбії кадрових втрат немає.

Колумбія: Варгас – Муньйос, Санчес, Лукумі, Мохіка – Лерма, Аріас – Л. Діас, Х. Родрігес, Пуерта – Л. Суарес.

Португалія: Діогу Кошта – Семеду, Діаш, Вейга, Канселу – Вітінья, Невеш – Консейсау, Бруну Фернандеш, Фелікс – Роналду.

Алжир – Австрія: тінь "Хіхонського сорому" над "Ерроухед Стедіум"

Австрія стала учасницею одного з найскандальніших матчів в історії чемпіонатів світу. У ньому не було ані бійок, ані серії вилучень, ані гучних суддівських помилок. Ба більше – глядачі побачили лише один забитий м'яч. Другим учасником тієї історії була збірна ФРН.

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Матч увійшов в історію під назвою "Хіхонський сором". Після голу Хорста Хрубеша на 10-й хвилині обидві команди фактично припинили грати у футбол. Вони майже не атакували, відкрито тягнули час і не приховували, що рахунок 1:0 повністю влаштовує і західних німців, і австрійців. Така поведінка викликала хвилю обурення серед уболівальників по всьому світу.

Постраждали від цього не лише глядачі на стадіоні та біля екранів. Головною жертвою стала збірна Алжиру. Чемпіонат світу в Іспанії був для неї дебютним. Африканці сенсаційно перемогли ФРН (2:1), потім поступилися Австрії (0:2), а завершили груповий етап перемогою над Чилі (3:2).

Можливо, усе склалося б інакше, якби не календар турніру. Алжир зіграв свій останній матч 24 червня, тоді як Австрія та ФРН виходили на поле днем пізніше – вже знаючи результат конкурента. Саме після тих подій заключні матчі групового етапу на чемпіонатах світу проводяться одночасно.

Тепер Алжир має чудову нагоду своєрідно "повернути борг" австрійцям. Хтось скаже, що минуло вже понад чотири десятиліття, але класика не старіє: помста – це страва, яку подають холодною.

Тим більше, що на кону – путівка до плейоф. Ні Алжир (0:3), ні Австрія (0:2) не змогли нічого протиставити Аргентині, однак обидві збірні здобули по три очки в матчах проти Йорданії.

Іронія полягає в тому, що тепер обидві команди цілком влаштовує нічия…

Історія протистояння

Матч на ЧС-1982 досі залишається єдиним в історії протистояння Австрії та Алжиру.

Орієнтовні склади

Збірна Австрії підходить до матчу без кадрових втрат. У складі Алжиру під питанням участь нападника Мохамеда Амоури, який пропустив і поєдинок проти Йорданії.

Алжир: Зідан – Бенсебаїні, Манді, Белаїд, Бельгалі, Аїт-Нурі – Будауї, Зеррукі, Маза, Марез – Гуїрі.

Австрія: Александр Шлагер – Лаймер, Пош, Алаба – Дансо, Зайвальд, Ксавер Шлагер, Шмід, Ваннер, Забітцер – Грегорич.

Йорданія – Аргентина: Мессі розпочне на лаві запасних

"Альбіселесте" мають чудову нагоду вчетверте в історії завершити груповий етап чемпіонату світу зі стовідсотковим результатом. Раніше це вдавалося у 1998 році у Франції, у 2010-му в ПАР та на ЧС-2014 у Бразилії.

Щоправда, перші два випадки не принесли аргентинцям бажаного результату – обидва турніри завершилися поразками у чвертьфіналі. Натомість у 2014 році команда дісталася фіналу.

Втім, навряд чи Ліонель Скалоні та його штаб надто переймаються футбольними забобонами. Головний тренер уже повідомив, що Ліонель Мессі розпочне матч на лаві запасних. Оскільки перше місце в групі вже гарантоване, варто очікувати появи у стартовому складі футболістів, які раніше виходили лише на заміну або взагалі ще не грали на турнірі.

Для Йорданії це дебютний чемпіонат світу. Можливо, відсутність турнірного тиску після дострокового вильоту дозволить команді зіграти розкуто й спробувати здобути бодай одне очко. Відповідь дасть лише матч.

Історія протистояння

Збірні Йорданії та Аргентини ще жодного разу не зустрічалися між собою.

Орієнтовні склади

Обидві команди підходять до поєдинку без кадрових втрат. Якщо склад Йорданії навряд чи зазнає суттєвих змін, то Аргентина майже напевно проведе масштабну ротацію.

Йорданія: Абулайла – Насіб, Аль-Араб, Абуальнаді – Хаддад, Аль-Рашдан, Аль-Равабдех, Абу Таха, Аль-Фахурі, Ольван – Тамарі.

Аргентина: Рульї – Монтіель, Сенесі, Отаменді, Тальяфіко – Ло Чельсо, Паласіос, Барко, Пас – Альварес, Джуліано Сімеоне.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.