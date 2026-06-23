Португалія – Узбекистан: відео голів матчу ЧС-2026

У вівторок, 23 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувається матч 2-го туру групи К, у якому між собою грають збірні Португалії та Узбекистану.

Португальці відзначились швидким голом на 6-й хвилині. Жоау Канселу виконав простріл у штрафний майданчик, де його замкнув 41-річний Кріштіану Роналду.

Вже за кілька хвилин Нуну Мендеш подвоїв перевагу Португалії, реалізувавши неймовірним ударом штрафний удар.

На 39-й хвилині Бруну Фернандеш знайшов у штрафному майданчику Роналду і той філігранно відправив м'яч у нижній лівий кут воріт.

Нагадаємо, португальці в першому турі зіграли внічию із ДР Конго, а Узбекистан – програв Колумбії.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу перед стартом гри були підопічні Роберто Мартінеса, перемога яких оцінювалася коефіцієнтом 1,17. Нічия – 7,50. Виграш азійців – 18,00.

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