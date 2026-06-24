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Модрич провів 200-й матч за збірну Хорватії

Олексій Мурзак — 24 червня 2026, 05:01
Модрич провів 200-й матч за збірну Хорватії
Лука Модрич
Getty Images

Легендарний півзахисник Лука Модрич провів свій 200-й матч за збірну Хорватії.

Він вийшов у стартовому складі на матч проти Панама в межах 2-го туру чемпіонату світу-2026 з футболу та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 1:0.

Загалом за національну збірну Лука забив 29 голів та віддав 31 результативну передачу.

40-річний півзахисник входить до топ-4 футболістів з найбільшою кількістю матчів за збірні в історії світового футболу.

Рекордсменом за кількістю матчів за збірну є нападник Кріштіану Роналду, який провів 230 ігор за національну команду Португалії. Друге місце посідає форвард збірної Кувейту Бадер Аль-Мутава (202). Третій – аргентинець Ліонель Мессі (201).

Напередодні стало відомо, що Модрич готовий завершити професійну кар'єру після чемпіонату світу-2026 з футболу.

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