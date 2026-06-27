Хеттрик Дембеле, помилка Муслери, офсайд стопи: підсумки 16-го дня ЧС-2026

Шістнадцятий ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу запам'ятається розгромними перемогами Франції та Сенегалу над Норвегією та Іраком відповідно, грубою помилкою досвідченого Фернандо Муслери, сенсаційним виходом Кабо-Верде до плей-оф, а також неймовірною розв'язкою в групі G, де перед останнім туром шанси на вихід до наступного раунду зберігали всі чотири збірні.

Результати 16-го ігрового дня ЧС-2026

П'ятниця, 26 червня

Субота, 27 червня

Франція – Норвегія: "вікінги" поплатилися за ротацію

Столе Сольбаккен вирішив перевірити найближчий резерв. Ерлінг Голанд, Мартін Едегор і Александр Серлот провели весь матч на лаві запасних, а відпочинок отримала й решта основних виконавців.

Франція, навпаки, не стала експериментувати. У стартовому складі вийшли Кіліан Мбаппе, Майк Меньян, Орельєн Чуамені, Мікаель Олісе, Дезіре Дуе та Усман Дембеле, який і став головним героєм зустрічі, оформивши хет-трик.

Інтрига могла зберегтися, якби на 50-й хвилині за рахунку 1:3 Йорген Странд Ларсен реалізував пенальті. Проте нападник не переграв голкіпера "Ле Бле", а остаточну крапку вже в компенсований час поставив 21-річний Дуе, який забив свій дебютний м'яч на першому у кар'єрі чемпіонаті світу.

Відеоогляд матчу Норвегія – Франція

Найкращим гравцем матчу визнали Усмана Дембеле. На двох попередніх чемпіонатах світу француз провів 11 матчів без жодного забитого м'яча. Натомість на цьогорічному Мундіалі в його активі вже чотири голи у трьох поєдинках. Схоже, він серйозно налаштований поборотися за другий поспіль "Золотий м'яч".

Chosen by the fans: Ousmane Dembélé your Superior Player of the Match. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/tMLgiHyrvl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026

Сенегал – Ірак: потрібну різницю м'ячів забезпечили

Обидві команди підійшли до очної зустрічі без набраних очок. Щоб зберегти бодай теоретичні шанси на плейоф, потрібно було не просто перемагати, а робити це якомога переконливіше.

Краще із цим завданням упоралися сенегальці. Уже на 4-й хвилині вони відкрили рахунок, а ще більше полегшило їм життя вилучення 34-річного Ребіна Сулаки на 13-й хвилині.

Поки вистачало сил, Ірак чинив опір, однак після перерви перевага африканської команди стала тотальною. Сенегал забив ще чотири м'ячі й оформив одну з найбільших перемог турніру.

Відеоогляд матчу Сенегал – Ірак

Для Сенегалу це вже четвертий чемпіонат світу, і на кожному з них команда здобувала щонайменше одну перемогу. Через нічию в матчі Єгипет – Іран, який проходив пізніше, "Леви Теранги" проходять до плейоф.

Натомість статистика Іраку на чемпіонатах світу залишається невтішною – шість поразок із різницею м'ячів 2:16.

Найкращим гравцем зустрічі став Папе Гуйє. 27-річний півзахисник оформив дубль, забивши на 59-й та 71-й хвилинах, а також записав до свого активу результативну передачу.

Pape Gueye takes the honours as your Superior Player of the Match. 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/M4Ozvu95gC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026

Уругвай – Іспанія: Б'єлса втратив терпіння, Муслера – м'яч

Представників Південної Америки влаштовувала лише перемога. Іспанія, своєю чергою, не мала наміру віддавати три очки, що підтвердив і максимально бойовий склад Луїса де ла Фуенте.

За показником очікуваних голів (xG – 0,20:0,86) матч більше нагадував безгольову нічию. Хтозна, можливо, саме так він і завершився б, якби не груба помилка Фернандо Муслери.

Відеоогляд матчу Уругвай – Іспанія

40-річний голкіпер, який ще на успішному для Уругваю чемпіонаті світу-2010 був основним воротарем команди, не впорався з нескладним ударом Алекса Баени. Цей епізод став вирішальним. Схоже, саме після нього Марсело Б'єлса остаточно втратив довіру до ветерана й замінив Муслеру вже у перерві.

На 57-й хвилині аргентинський наставник прибрав із поля й Феде Вальверде – головну зірку збірної. Втім, змінити хід зустрічі це не допомогло. Атмосфера в команді була далекою від ідеальної: розмови про втому від виснажливих методів роботи Б'єлси, нервове напруження через турнірне становище та необхідність обов'язково перемагати лише посилили кризу. Уругвайці розчарували не лише в цьому матчі, а й загалом на турнірі.

Найкращим гравцем зустрічі визнали Алекса Баену – автора єдиного, хоча й доволі курйозного, гола.

Кабо-Верде – Саудівська Аравія: історичний тріумф країни з населенням у пів мільйона людей

Навряд чи навіть найвідданіші вболівальники Кабо-Верде могли уявити, що їхня збірна фінішує другою у квартеті. Проте саме так і сталося. Після нічиїх з Іспанією та Уругваєм дебютант чемпіонату світу не програв і Саудівській Аравії.

Ба більше – Кабо-Верде виглядав переконливіше за суперника. Про це свідчить і статистика: 15:7 за ударами, 1,52:0,40 за показником xG, 4:2 за кутовими та невелика перевага у володінні м'ячем – 51% проти 49%.

Самовіддана гра, дисципліна й характер допомогли команді встановити унікальне досягнення. Кабо-Верде стало першою збірною в історії чемпіонатів світу, яка вийшла до плейоф, не здобувши жодної перемоги на груповому етапі.

Це також найменша за населенням країна серед усіх учасників плейоф чемпіонатів світу. Нині там проживає близько 530 тисяч людей.

Відеоогляд матчу Кабо-Верде – Саудівська Аравія

40-річний воротар Возінья оформив свій другий "сухий" матч на турнірі. Цілком можливо, що після такого виступу його Instagram поповниться новими підписниками.

Втім, цього разу нагороду найкращому гравцеві отримав не голкіпер, а півзахисник болгарського Лудогорця Дерой Дуарте, який повністю контролював центр поля.

Щоправда, казка Кабо-Верде може завершитися вже у 1/8 фіналу – попереду зустріч із Аргентиною. Хоча ще кілька тижнів тому мало хто вірив, що ця команда взагалі дістанеться матчів на виліт, тому "альбіселесте" точно не варто недооцінювати сенсаційного дебютанта.

Єгипет – Іран: Стопа в офсайді

Єгипет для збереження першого місця фактично влаштовувала й нічия. Головне, щоб Бельгія не переграла Нову Зеландію з різницею у три м'ячі. Бельгійці своє завдання виконали, а самі єгиптяни ледь не втратили навіть один бал.

Матч навряд чи запам'ятається великою кількістю небезпечних моментів – обидві команди завдали лише по два удари в площину воріт. Усе йшло до закономірної нічиєї, поки на третій компенсованій хвилині до другого тайму Шоджа Халілзаде не відправив м'яч у сітку.

Втім, команда арбітрів на чолі з Шимоном Марчиняком після перегляду VAR зафіксувала офсайд і скасувала взяття воріт.

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Єгипет із третьої спроби (після чемпіонатів світу 1990 та 2018 років) уперше подолав груповий етап за сучасного формату турніру. Востаннє "фараони" грали в першому раунді плейоф ще у 1934 році на полях Італії, коли турнір одразу розпочинався зі стадії 1/8 фіналу.

Іранці ж залишаються за крок від вильоту. Для виходу далі їм потрібна поразка Хорватії або Алжиру, а також втрата очок ДР Конго у матчі з Узбекистаном.

Відеоогляд матчу Єгипет – Іран

Нова Зеландія – Бельгія: демонстрація сили чи наслідок слабкості суперника?

Після жеребкування бельгійці цілком могли розраховувати на максимум очок. Проте нічия з Єгиптом, а потім ще одна – з Іраном – швидко повернули фаворита групи з небес на землю.

Руді Гарсія випустив найсильніший склад, а футболісти чудово розуміли, що права на помилку більше немає.

Те, чого бракувало у двох попередніх турах, нарешті з'явилося – моменти та, головне, реалізація. Бельгія від самого початку контролювала перебіг зустрічі й не залишила супернику шансів.

Відеоогляд матчу Нова Зеландія – Бельгія

Окремо варто відзначити Ромелу Лукаку. Досвідчений нападник вийшов на поле лише на 85-й хвилині, але вже за кількадесят секунд відзначився забитим м'ячем, а згодом ще й записав на свій рахунок результативну передачу.

Найкращим гравцем матчу визнали Леандро Троссарда. Вінгер Арсенала оформив дубль, який розпочав "побиття" Нової Зеландії.

The fans have spoken – Leandro Trossard is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/YuwKlzsDJL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

Які матчі ЧС-2026 чекають на вболівальників далі?

28 червня футбольні вболівальники побачать вирішальні поєдинки у групах J, K та L.

Першими, о 00:00 за київським часом, на поле вийдуть Англія та Панама. Англійці спробують гарантувати собі перше місце в квартеті. Паралельно Гана та Хорватія визначатимуть сильнішого у принциповому протистоянні за друге місце.

О 02:30 стартують одразу два матчі – Колумбія зустрінеться з Португалією, а ДР Конго зіграє проти Узбекистану. Колумбійці вже забезпечили собі місце прохід далі, однак Кріштіану Роналду та його партнери зроблять усе можливе, щоб завершити груповий етап на першій сходинці.

Завершиться програма заключними матчами групового етапу. О 05:00 Аргентина зіграє з Йорданією, а Алжир і Австрія визначать володаря другої путівки до плейоф у своїй групі. Варто зазначити, що нічийний результат виведе до наступного раунду обидві збірні.