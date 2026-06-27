Головний тренер збірної Аргентини заявив, що Мессі не вийде у стартовому складі проти Йорданії на ЧС-2026
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що легендарний нападник Ліонель Мессі розпочне матч проти Йорданії у третьому турі чемпіонату світу 2026 року з лави запасних.
Його слова передає Reuters.
"Лео почне гру на лаві запасних. Мессі прийде трохи пізніше. Ті, хто завтра вийде на поле, заслуговують на це – вони є частиною команди. Усі зусилля, які ми доклали на тренуваннях, – це заради них, саме тому ми тут. Вони докладають усіх зусиль, навіть коли не грають.
Я б із задоволенням дав ігровий час усім, і коли у мене є така можливість, я це роблю, адже вони на це заслуговують. Вони теж фантастичні гравці. Мрія тренера – щоб команда грала однаково, незалежно від того, хто саме входить до її складу".
Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2026 Ліонель Мессі забив усі п'ять голів своєї команди в перших двох турах. Він оформив хеттрик у матчі з Алжиром (3:0) і дубль – у грі з Австрією (2:0).
Наступний поєдинок "альбіселесте" проведуть 28 червня о 05:00 за київським часом. Суперником збірної Аргентини стане Йорданія.
Нагадаємо, що напередодні Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Він побив рекорд Мірослава Клозе.