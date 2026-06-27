Головний тренер збірної Аргентини заявив, що Мессі не вийде у стартовому складі проти Йорданії на ЧС-2026

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що легендарний нападник Ліонель Мессі розпочне матч проти Йорданії у третьому турі чемпіонату світу 2026 року з лави запасних.

Його слова передає Reuters.

"Лео почне гру на лаві запасних. Мессі прийде трохи пізніше. Ті, хто завтра вийде на поле, заслуговують на це – вони є частиною команди. Усі зусилля, які ми доклали на тренуваннях, – це заради них, саме тому ми тут. Вони докладають усіх зусиль, навіть коли не грають.



Я б із задоволенням дав ігровий час усім, і коли у мене є така можливість, я це роблю, адже вони на це заслуговують. Вони теж фантастичні гравці. Мрія тренера – щоб команда грала однаково, незалежно від того, хто саме входить до її складу".