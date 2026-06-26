Багато хто припускав, що він старіє: Суарес назвав секрет успіху Мессі на ЧС-2026

Уругвайський нападник Луїс Суарес висловився щодо гри капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Mundo Deportivo.

Досвідчений форвард зізнався, що не здивований перформансом свого одноклубника на турнірі. Він пояснив, завдяки чому тому вдається демонструвати праймову форму на Мундіалі.

"Я тренувався з ним деякий час і знаю, наскільки добре він підготувався до чемпіонату світу. Багато хто припускав, що він старіє. Але Лео, як і раніше, прагне бути найкращим, продовжувати змагатися. Недавній матч з Австрією став ще одним підтвердженням його сили духу. Він не реалізував пенальті, але потім продовжив боротися. Уявіть, якби нереалізований пенальті вплинув на нього й уся Аргентина б розвалилася – це було б ознакою слабкості команди. Але Мессі показав, що може піднятися, продовжувати боротися, і в підсумку він забив два голи", – сказав Суарес.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2026 Ліонель Мессі забив усі п'ять голів своєї команди в перших двох тура. Він оформив хеттрик у матчі з Алжиром (3:0) і дубль – у грі з Австрією (2:0).

Наступний поєдинок "альбіселесте" проведуть 28 червня о 05:00 за київським часом. Суперником збірної Аргентини стане Йорданія.

Нагадаємо, що напередодні Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Він побив рекорд Мірослава Клозе.