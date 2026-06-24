Історія кохання Мессі та Рокуццо: були сусідами, смерть друга возз'єднала пару і чутки про зраду

Історія кохання Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо схожа на сценарій якоїсь голлівудської мелодрами. Поки весь світ знає Ліонеля як аргентинського генія на футбольному полі, який б'є рекорд за рекордом на чемпіонаті світу-2026, вдома ж Лео залишається сором'язливим чоловіком із Росаріо, який закохався раз і назавжди.

Поруч із ним – вірна дружина, перша та єдина муза, а також мама його дітей, Антонелла Рокуццо. Їх стосунки пройшли випробування відстанню та шаленою славою, перетворившись у велику родину.

Ліонель та Антонелла були сусідами

Ліонель та Антонелла були знайомі ще із раннього дитинства, адже були сусідами у Росаріо. Майбутній чоловік і дружина багато часу проводили разом, допоки Мессі не поїхав із рідної країни.

Свої перші футбольні кроки Лео розпочинав у дитячому клубі "Newell's Old Boys", за який також виступав двоюрідний брат Рокуццо.

Мессі з коханою instagram.com/antonelaroccuzzo

Однак згодом перед Ліонелем поставив варіант із переїздом в Іспанію. Все через стан здоров'я, який поставив під питання його майбутню кар'єру футболіста. Переїзд поставив їхні стосунки на тривалу паузу.

Ліонель будував успішну кар'єру у структурі каталонської Барселони, за яку виступав із літа 2000 року. Натомість Антонелла займалася дієтологією.

Смерть друга стала причиною возз'єднання та народження дітей

У 2007-му Антонелла втратила близького друга. Лео захотів підтримати дівчину, приїхавши в Аргентину.

Ця болюча втрата дала їхнім стосункам другий шанс. Відтоді пара більше не розлучалася.

Кохання пари лише міцнішало, а у листопаді 2012-го закохані спробували себе у новій ролі – батьківстві. Антонелла народила сина, якого назвали Тіаго.

Ще через три роки у зіркового футболіста народилася друга дитина – син Матео.

Цікаво, що Ліонель та Антонелла не були одружені, попри те, що вже були батьками двох синів. Лише 30 червня 2017-го пара офіційно узаконила свої стосунки. Новоспечена сім'я відгуляла розкішне весілля у рідному місті Росаріо. Ще й доволі символічно, адже минуло рівно 10 років відтоді, як пара вперше зустрілась після довгої розлуки.

Весілля Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо instagram.com/antonelaroccuzzo

Серед 260 запрошених гостей були присутні тодішні партнери по Барселоні, зокрема Неймар, Луїс Суарес, Жерар Піке зі своєю тодішньою обраницею Шакірою.

"Ми були разом багато років, у нас вже були Тіаго і Матео. Одного разу ми поїхали повечеряти у Барселону, заночували в готелі, і саме там я їй зробив пропозицію, але це було більш-менш очевидно, що так і має бути. Це було романтично, але також я сказав: "Визнач дату, бо це все одно мало статися", – розповідав Лео.

Ще до одруження Мессі розповідав, що ще під час першої зустрічі зрозумів, що Антонелла у майбутньому буде його дружиною.

"Я знав, що в той момент це буде назавжди. Це жінка мого життя. Усе сталося тоді, коли мало статися", – говорив Ліонель.

Навесні 2018-го у зіркового подружжя народився ще один син, якому дали ім'я Чіро.

Сім'я Мессі чекала на третю дитину instagram.com/antonelaroccuzzo

Мессі звинувачували у зраді

Восени 2023-го у пресі спалахнула звістка про можливу зраду зі сторони Ліонеля.

Зазначалося, що розлучницею щасливої до цього родини стала аргентинська журналістка Софія Мартінес, яка мала декілька спільних світлин із зірковим форвардом.

Ліонель Мессі та Софія Мартінес

Через це повідомлялося, що сім'я Мессі опинилася за крок від розлучення, а подружжя насправді переживало кризу у стосунках. Хоча в Аргентині не повірили у такі чутки про роман Ліонеля з представницею ЗМІ.

Згодом сама журналістка спростувала чутки.

"Це був абсурд. Люди бачили те, чого не було. Дедалі більше й більше людей говорили: "Як він на неї дивиться". Я застрягла в ситуації, яка була повністю вигадана. Перебування в центрі уваги має свій темний бік. Моя сім'я дуже страждає від цього", – говорила Мартінес.

Складно було уявити зраду зі сторони Лео, який навіть під час спільних фото на подіях тримається осторонь інших дівчат. Він ніколи не доторкається до інших жінок, дотримуючись дистанції.

В одному зі своїх інтерв'ю Ліонель розповідав, що старається завжди ставитися із повагою до жіночої половини населення. Водночас він дорожить своєю дружиною та не хоче, щоб вона зайвий раз засмучувалася через такі фото.

"Взаємоповага, турбота і довіра. На цих факторах будується міцний союз. Я поважаю свою дружину і не хочу, щоб якесь фото стало приводом для розбіжності усередині нашої родини. Це допомагає нам уникнути усіляких провокацій та чуток. Адже сім'я для нас стоїть на першому місці", – заявляв Мессі.

Подружжя пережило цей непростий період та продовжує зберігати міцну родину. Антонелла із синами часто підтримують Ліонеля під час матчів Інтера та збірної Аргентини.

Мессі з дружиною instagram.com/antonelaroccuzzo

Рідні Мессі активно підтримують його під час ЧС-2026. Найрідніші люди наживо побачили, як він став найкращим бомбардиром в історії ЧС.

"Яка честь бачити, як ти знову і знову твориш історію. Я люблю тебе", – написала дружина Мессі.

Нагадаємо, що Ліонель відзначився дублем та перевершив рекорд Мірослава Клозе. Тепер на рахунку аргентинця 18 голів, тоді як в активі колишнього нападника збірної Німеччини 16 м'ячів.

У футбольному світі багато дивуються, як Ліонель у свої 38 років продовжує переписувати історію цього виду спорту, але це не дивно, коли за твоєю спиною така велика підтримка!

Додамо, що збірна Аргентини святкувала перемоги у двох попередніх турах (над Алжиром 3:0 та Австрією 2:0). У заключному турі групового етапу ЧС-2026 національна команда на чолі з Мессі зустрінеться з Йорданією. Поєдинок запланований на 29 червня та стартує о 05:00 (за київським часом).

Сам Лео вже на поточному Мундіалі відзначився 5 голами. Наразі усі забиті голи аргентинської збірної на ЧС-2026 були якраз у виконанні форварда Інтер Маямі.