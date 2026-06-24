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Він і далі рухатиметься в цьому ж темпі: Кривцов оцінив гру Мессі на старті ЧС-2026

Денис Іваненко — 24 червня 2026, 11:53
Він і далі рухатиметься в цьому ж темпі: Кривцов оцінив гру Мессі на старті ЧС-2026
Сергій Кривцов
instagram.com/kriva4/

Колишній футболіст збірної України Сергій Кривцов висловився про виступи Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Український футбол.

Він заявив, що не здивований феєричним перформансом колишнього партнера по Інтеру Маямі. Ексзахисник "чапель" вважає, що Мессі може стати геймченджером на турнірі та здатен з Аргентиною захистити чемпіонський титул.

"Для мене це не стало сюрпризом. Я продовжую слідкувати за Інтером Маямі та МЛС загалом, тому бачив, у якій чудовій формі він підійшов до чемпіонату світу. Звісно, я не міг очікувати саме таких шалених цифр, але це ж Мессі – найкращий футболіст планети.

Те, що він у свої роки демонструє такий результат, вражає. Думаю, він і далі рухатиметься в цьому ж темпі. Якщо до турніру я лише припускав, що Аргентина боротиметься за кубок, то зараз вони доводять, що є беззаперечними фаворитами як мінімум на вихід у фінал", – сказав Кривцов.

Зазначимо, що Ліонель Мессі у стартових двох турах забив забив п'ять голів. У них Аргентина розгромила Алжир (3:0) та здолала Австрію (2:0).

Він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Капітан "альбіселесте" випередив Мірослава Клозе.

В наступному матчі суперником аргентинців стане Йорданія. Гра відбудеться 28 червня та розпочнеться о 5:00 за київським часом.

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