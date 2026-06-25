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Не ображайся. Ми ж друзі: ганський шаман зняв безгольове прокляття з Кейна на ЧС-2026

Микола Літвінов — 25 червня 2026, 00:34
Не ображайся. Ми ж друзі: ганський шаман зняв безгольове прокляття з Кейна на ЧС-2026
Гаррі Кейн
Getty Images

Ганський шаман Нана Кваку Бонсам оголосив, що зняв безгольове прокляття з центрфорварда збірної Англії Гаррі Кейна.

Його слова передає Reuters.

"Тепер я відпущу Гаррі Кейна, щоб у наступному матчі він зміг забити гол. Гаррі, я приїду до тебе в гості. Не ображайся. Ми ж друзі".

Нагадаємо, що напередодні ганець, який сам себе називає спіритуалістом, прокляв Кейна, щоб той не відзначився забитим м'ячем у матчі проти його рідної команди у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року. 

Зрештою у цьому матчі узагалі не було забито м'ячів, Англія та Гана розписали нульову нічию (0:0). Команда Томаса Тухеля посіла перше місце у групі із 4 очками, маючи перевагу над ганцями лише за загальною сумою забитих м'ячів. 

Додамо, що наступний свій матч "Три леви" на цьогорічному мундіалі зіграють проти Панами 28 червня. Стартовий свисток пролунає о 00:00. 

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