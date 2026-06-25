Не ображайся. Ми ж друзі: ганський шаман зняв безгольове прокляття з Кейна на ЧС-2026
Гаррі Кейн
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Ганський шаман Нана Кваку Бонсам оголосив, що зняв безгольове прокляття з центрфорварда збірної Англії Гаррі Кейна.
Його слова передає Reuters.
"Тепер я відпущу Гаррі Кейна, щоб у наступному матчі він зміг забити гол. Гаррі, я приїду до тебе в гості. Не ображайся. Ми ж друзі".
Нагадаємо, що напередодні ганець, який сам себе називає спіритуалістом, прокляв Кейна, щоб той не відзначився забитим м'ячем у матчі проти його рідної команди у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року.
Зрештою у цьому матчі узагалі не було забито м'ячів, Англія та Гана розписали нульову нічию (0:0). Команда Томаса Тухеля посіла перше місце у групі із 4 очками, маючи перевагу над ганцями лише за загальною сумою забитих м'ячів.
Додамо, що наступний свій матч "Три леви" на цьогорічному мундіалі зіграють проти Панами 28 червня. Стартовий свисток пролунає о 00:00.