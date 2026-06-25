Мессі відсвяткував 39-річчя на ЧС: торт у кольорах Аргентини та особливий момент із працівником збірної

Легендарний капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відсвяткував свій 39-й день народження прямо під час чемпіонату світу-2026.

Попри напружений графік мундіалю, без святкування цього дня не обійшлося. Тим більше, що Лео підходить до свого свята у фантастичній формі — на нинішньому турнірі він уже встиг переписати історію світових першостей та стати найкращим бомбардиром чемпіонатів світу з 18 забитими м'ячами.

Судячи з публікацій самого аргентинця, спочатку все відбулося досить скромно. Для Мессі підготували торт у кольорах "альбіселесте", а також брендовані подарункові пакунки з написом Havanna Leo. Футболіст подякував за привітання та подарунки у своїх соцмережах.

Втім, на цьому сюрпризи не завершилися. Пізніше Мессі показав ще один теплий момент із табору збірної Аргентини. Працівники команди підготували для нього великий святковий торт у вигляді аргентинського прапора, а під час урочистостей з'ясувалося, що день народження цього ж дня святкує й один із членів персоналу національної команди.

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У підсумку капітан "альбіселесте" вирішив не забирати всю увагу собі та запропонував задути свічки разом. Під оплески партнерів і працівників збірної Мессі та його колега одночасно загадали бажання, після чого отримали порцію привітань від усього табору команди.

Нагадаємо, Ліонель у стартових двох турах забив забив п'ять голів. У них Аргентина розгромила Алжир (3:0) та здолала Австрію (2:0).

В наступному матчі суперником аргентинців стане Йорданія. Гра відбудеться 28 червня та розпочнеться о 5:00 за київським часом.