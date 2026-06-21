Іспанія з Ямалем йде за першою перемогою, Уругвай проти сенсаційного Кабо-Верде: анонс 11-го дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 тривають матчі другого туру. У групах G та H після стартових поєдинків зберігається абсолютна рівновага – всі збірні набрали по одному очку. Відтак одинадцятий ігровий день може суттєво змінити розклади у боротьбі за путівки до плейоф.

Чинний чемпіон Європи Іспанія спробує здобути свою першу перемогу на турнірі у матчі проти Саудівської Аравії. Бельгія зустрінеться з непоступливим Іраном, Уругвай шукатиме шлях до реабілітації у грі з сенсаційним Кабо-Верде, а Нова Зеландія та Єгипет визначать, кому вдасться перервати свої затяжні безвиграшні серії на Мундіалях.

Розклад матчів 11-го дня ЧС-2026

Перші два поєдинки ігрового дня відбудуться ввечері за київським часом. О 19:00 на поле вийдуть Іспанія та Саудівська Аравія, а о 22:00 стартує матч між Бельгією та Іраном. Вночі свої зустрічі проведуть Уругвай і Кабо-Верде, а також Нова Зеландія та Єгипет.

Неділя, 21 червня

19:00 Іспанія – Саудівська Аравія (Група H)

22:00 Бельгія – Іран (Група G)

Понеділок, 22 червня

01:00 Уругвай– Кабо-Верде (Група H)

04:00 Нова Зеландія – Єгипет (Група G)

Іспанія – Саудівська Аравія: без права на помилку

Матч відбудеться на стадіоні "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті.

"Червона фурія" у матчі проти саудитів має доводити статус одного з фаворитів чемпіонату. У першому поєдинку на Мундіалі підопічні Луїса де ла Фуенте не змогли обіграти Кабо-Верде (0:0), чий захист звів нанівець усі потуги Ламіна Ямаля та компанії.

Натомість "арабські соколи" були близькими до перемоги над Уругваєм (1:1), але пропустили вирішальний м'яч наприкінці зустрічі.

Історія протистоянь

Раніше суперники тричі зустрічалися між собою. У всіх трьох випадках перемагала Іспанія із загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 9:2.

Один з поєдинків відбувся на ЧС-2006 у групі H, де також виступала збірна України. Тоді перемогу іспанцям приніс гол Хуаніто.

23.06.2006. ЧС. Саудівська Аравія – Іспанія 0:1

29.05.2010. ТМ. Іспанія – Саудівська Аравія 3:2

07.09.2012. ТМ. Іспанія – Саудівська Аравія 5:0

Орієнтовні склади

У складі іспанців під питанням участь новачка Ліверпуля Віктора Муньйоса, який пропустив матч першого туру.

Іспанія: Унаї Сімон – Льоренте, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Педрі, Родрі, Ольмо – Ямаль, Оярсабаль, Ферран Торрес.

Унаї Сімон – Льоренте, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Педрі, Родрі, Ольмо – Ямаль, Оярсабаль, Ферран Торрес. Саудівська Аравія: Аль-Овайс – Абдулхамід, Альтамбакті, Кадеш, Аль-Амрі, Аль-Харбі – Канно, Аль-Хайбарі, Аль-Давсарі, Аль-Хамдан – Аль-Бурайкан.

Бельгія – Іран: європейський фаворит проти впертого андердога

Поєдинок відбудеться на арені "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді поблизу Лос-Анджелеса.

Бельгійці у першому турі зіграли внічию з Єгиптом (1:1), відігравшись після автоголу Мохамеда Хані. Одна з найсильніших збірних Європи на попередньому Мундіалі не вийшла з групи, тому ще одна втрата очок може суттєво ускладнити її турнірне становище.

Кевін де Брюйне під час матчу Бельгія – Єгипет Getty Images

Іран на ЧС-2026 вкотре довів, що його не варто списувати з рахунків. "Команда Меллі" продемонструвала характер у матчі з Новою Зеландією (2:2) та залишається серйозним претендентом на плейоф.

Історія протистоянь

Матч у Каліфорнії стане першим в історії протистоянь між цими збірними. Раніше Бельгія та Іран жодного разу не зустрічалися.

Орієнтовні склади

У "червоних дияволів" через травми не зіграють Жеремі Доку та Зено Дебаст.

Бельгія: Куртуа – Де Кейпер, Нгой, Мехеле, Меньє – Онана, Де Брюйне, Тілеманс – Троссар, Лукебакіо, Лукаку.

Куртуа – Де Кейпер, Нгой, Мехеле, Меньє – Онана, Де Брюйне, Тілеманс – Троссар, Лукебакіо, Лукаку. Іран: Бейранванд – Мохаммаді, Халілзаде, Нематі, Резаеян – Гаєді, Годдос, Езатолахі – Джаханбахш, Таремі, Моганлу.

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Уругвай – Кабо-Верде: чи продовжиться казка дебютанта?

Матч відбудеться на стадіоні "Хард Рок Стедіум" у Маямі.

Команда Марсело Б'єлси розчарувала у першому турі, розділивши очки із Саудівською Аравією. Тепер будь-яка нова втрата може поставити під загрозу вихід до плейоф.

Збірна Кабо-Верде після нічиєї з Іспанією стала одним із головних відкриттів турніру. Особливу увагу привернув 40-річний воротар Возінья, який своїми сейвами допоміг дебютантам здобути історичне очко.

Возінья FIFA

Історія протистоянь

Раніше Уругвай та Кабо-Верде не зустрічалися. Майбутній поєдинок стане першим в історії протистояння збірних.

Орієнтовні склади

Уругвай не зможе розраховувати на травмованих Рональда Араухо та Хьорхіана Де Арраскаету. У складі Кабо-Верде під питанням участь Жоване Кабрала.

Уругвай: Муслера – Варела, Касерес, Олівера, Санабрія – Вальверде, Де ла Крус, Бентанкур – Каноббіо, М. Араухо, Віньяс.

Кабо-Верде: Возінья – Морейра, Піку, Діней, С. Л. Кабрал – Жоау Монтеїру, Леміні, Л. Дуарте, Жоване Кабрал, Раян Мендеш – Лівраменто.

Нова Зеландія – Єгипет: чи порушать нічийний синдром

Заключний поєдинок одинадцятого ігрового дня відбудеться на стадіоні "Бі-Сі Плейс" у Ванкувері.

На чемпіонатах світу Нова Зеландія ще жодного разу не святкувала перемогу, а нічия з Іраном стала четвертим поспіль мировим результатом для "Олл Вайтс" на Мундіалях.

Єгипет теж не може похизуватися значними успіхами на світових першостях. "Фараони" не виграють уже вісім матчів поспіль на чемпіонатах світу та перебувають за крок до антирекорду Гондурасу (9 поєдинків без перемог).

Втім, нічия з Бельгією в першому турі додала команді Мохамеда Салаха впевненості у власних силах.

Історія протистоянь

Суперники тричі зустрічалися між собою в товариських матчах. Дві перемоги здобув Єгипет, ще один поєдинок завершився внічию.

09.07.1999. ТМ. Нова Зеландія – Єгипет 1:1

14.07.1999. ТМ. Нова Зеландія – Єгипет 0:1

22.03.2024. ТМ. Єгипет – Нова Зеландія 1:0

Орієнтовні склади

Обидві збірні підходять до матчу без кадрових втрат. Однією з головних переваг єгиптян є потужна лінія атаки, де грають Омар Мармуш (Манчестер Сіті) та Мохамед Салах (Ліверпуль).

Новозеландці сильні командною грою. Лідером "Олл Вайтс" є капітан команди Кріс Вуд, який був одним з найпомітніших гравців у матчі з Іраном.

Нова Зеландія: Крокомб – Пейн, Сурман, Боксолл, Касасе – Белл, Джаст, Макковатт, Стаменич, Сінгх – Вуд.

Крокомб – Пейн, Сурман, Боксолл, Касасе – Белл, Джаст, Макковатт, Стаменич, Сінгх – Вуд. Єгипет: Шобейр – Ібрагім, Аттія, Хані, Абуль-Фетух – Ашур, Лашин, Зіко, Фаті, Салах – Мармуш.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.