Тренер Іспанії оцінив готовність Ямала до матчу з Саудівською Аравією

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оцінив готовність вінгера Ламіна Ямала вийти у стартовому складі в матчі другого туру чемпіонату світу‑2026 проти збірної Саудівської Аравії.

Його слова передає ESPN.

Ямал приїхав на турнір, намагаючись відновитися після м'язової травми, отриманої у квітні у складі Барселони.

"Ми оцінимо це. Матчі вирішуються в другому таймі. Ви не так уже й багато поєдинків виграєте в перші 45 хвилин.

Ми проаналізуємо ситуацію і вирішимо, що буде для нас краще: випустити його з перших хвилин чи скористатися втомою суперника наприкінці гри, коли Ламін є особливо вирішальним фактором. Усе залежатиме від перебігу гри", – сказав де ла Фуенте.