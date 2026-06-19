Тренер Іспанії оцінив готовність Ямала до матчу з Саудівською Аравією
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оцінив готовність вінгера Ламіна Ямала вийти у стартовому складі в матчі другого туру чемпіонату світу‑2026 проти збірної Саудівської Аравії.
Його слова передає ESPN.
Ямал приїхав на турнір, намагаючись відновитися після м'язової травми, отриманої у квітні у складі Барселони.
"Ми оцінимо це. Матчі вирішуються в другому таймі. Ви не так уже й багато поєдинків виграєте в перші 45 хвилин.
Ми проаналізуємо ситуацію і вирішимо, що буде для нас краще: випустити його з перших хвилин чи скористатися втомою суперника наприкінці гри, коли Ламін є особливо вирішальним фактором. Усе залежатиме від перебігу гри", – сказав де ла Фуенте.
Ямал отримав травму двоголового м'яза стегна лівої ноги в матчі 33-го туру Ла Ліги проти Сельти, через що пропустив останні 6 турів внутрішнього чемпіонату та два товариських поєдинки збірної Іспанії, які проходили у межах підготовки до майбутнього мундіалю.
Матч Іспанії із Саудівською Аравією відбудеться 21 червня, початок – о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, у 1 турі Іспанія зіграла внічию з Кабо-Верде (0:0).