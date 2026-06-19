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Тренер Іспанії оцінив готовність Ямала до матчу з Саудівською Аравією

Олександр Булава — 19 червня 2026, 11:10
Тренер Іспанії оцінив готовність Ямала до матчу з Саудівською Аравією
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оцінив готовність вінгера Ламіна Ямала вийти у стартовому складі в матчі другого туру чемпіонату світу‑2026 проти збірної Саудівської Аравії.

Його слова передає ESPN.

Ямал приїхав на турнір, намагаючись відновитися після м'язової травми, отриманої у квітні у складі Барселони.

"Ми оцінимо це. Матчі вирішуються в другому таймі. Ви не так уже й багато поєдинків виграєте в перші 45 хвилин.

Ми проаналізуємо ситуацію і вирішимо, що буде для нас краще: випустити його з перших хвилин чи скористатися втомою суперника наприкінці гри, коли Ламін є особливо вирішальним фактором. Усе залежатиме від перебігу гри", – сказав де ла Фуенте.

Ямал отримав травму двоголового м'яза стегна лівої ноги в матчі 33-го туру Ла Ліги проти Сельти, через що пропустив останні 6 турів внутрішнього чемпіонату та два товариських поєдинки збірної Іспанії, які проходили у межах підготовки до майбутнього мундіалю.

Матч Іспанії із Саудівською Аравією відбудеться 21 червня, початок – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у 1 турі Іспанія зіграла внічию з Кабо-Верде (0:0).

Збірна Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте Ламін Ямал

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