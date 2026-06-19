Охорона не впізнала футболіста збірної Іспанії після матчу ЧС-2026 і не пустила його в готель

Під час чемпіонату світу-2026 стався курйозний епізод за участю нападника збірної Іспанії Борхи Іглесіаса. Форвард вирушив відпочити у свій вихідний, а коли повернувся до готелю національної команди, раптом виявилося, що потрапити всередину буде не так просто.

Після нічиєї з Кабо-Верде (0:0) головний тренер іспанців Луїс де ла Фуенте надав футболістам день відпочинку перед наступним матчем проти Саудівської Аравії. Борха Іглесіас скористався можливістю залишити розташування команди, але після повернення його чекала несподівана проблема.

Охоронці біля готелю не впізнали футболіста та відмовилися пропускати його на територію. Нападник кілька разів намагався пояснити ситуацію англійською мовою.

"Я гравець збірної Іспанії. Мені потрібно зайти".

Однак цього виявилося недостатньо. Працівники безпеки почали уточнювати, чи має він перепустку та чи справді є футболістом національної команди.

Ситуація швидко привернула увагу вболівальників і журналістів, які перебували поруч. Вони почали пояснювати охоронцям, що перед ними справді один із гравців збірної Іспанії, але навіть це не одразу допомогло. У якийсь момент Іглесіаса попросили представитися.

"Борха Іглесіас", — відповів форвард.

Втім, навіть після цього питання не було миттєво вирішене. Зрештою футболіст дістав телефон і спробував зв'язатися з представниками іспанської делегації, щоб підтвердити свою особу та отримати дозвіл на вхід.

Нагадаємо, у наступному турі на ЧС-2026 збірна Іспанії зіграє із Саудівською Аравією. Матч відбудеться 21 червня, початок – о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що на чемпіонаті світу виступив футболіст, який потрапив у збірну Кабо-Верде завдяки онлайн-оголошенню.