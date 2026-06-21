Він не заб’є навіть із допомогою: дідусь зірки Іспанії жорстко розніс онука після провалу на ЧС-2026

Після сенсаційної осічки збірної Іспанії у стартовому матчі чемпіонату світу проти Кабо-Верде головним об'єктом критики став нападник Барселони Ферран Торрес. Однак найболючіший удар футболіст отримав не від уболівальників чи журналістів, а від власного дідуся.

Напередодні поєдинку із Саудівською Аравією родич форварда дав інтерв'ю іспанському телебаченню, яке миттєво стало вірусним. Чоловік не став підбирати дипломатичних формулювань і відверто зізнався, що виступ Іспанії проти Кабо-Верде його розчарував.

"З Кабо-Верде був сором! Якщо із Саудівською Аравією зіграємо так само – буде жах".

При цьому дідусь прогнозує перемогу "Фурії Рохи", але дуже скромну.

"Думаю, буде 1:0 на користь Іспанії".

Найбільше уваги привернула відповідь на запитання про шанси самого Феррана відзначитися забитим м'ячем.

"Чи заб'є Ферран? Точно ні. Він не заб'є гол навіть із допомогою".

Після цього журналісти поцікавилися, чи подобається йому кар'єра онука в Барселоні. І тут дідусь знову не став приховувати своїх думок.

"Мені не подобається, що Ферран у Барселоні. Я б волів бачити його в Леванте".

Не менш кумедною вийшла й відповідь на питання про те, чи радий він бачити онука на чемпіонаті світу.

"Дружина рада. У неї он свічка за нього горить".

Нагадаємо, що Іспанія несподівано втратила очки в першому турі ЧС-2026, зігравши внічию з дебютантом турніру Кабо-Верде (0:0). Одним із головних героїв зустрічі став воротар африканської збірної Возінья, який здійснив серію неймовірних сейвів і залишив свої ворота недоторканими.

Наступний свій матч на чемпіонаті світу "Фурія Роха" проведе у неділю, 21 червня. Іспанці зіграють із Саудівськоїю Аравією. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.