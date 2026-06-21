Іспанія – Саудівська Аравія: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок другого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Саудівської Аравії.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,12. Нічия – 9,50. Виграш арабської команди – 26,00.

В цьому поєдинку очікується чимало голів. На тотал більше 2,5 котирування складають 1,47, а на ТМ 2,5 – 2,75.

Протистояння відбудеться 21 червня на "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу H. Іспанці в першому турі зіграли внічию з Кабо-Верде, а Саудівська Аравія не визначила сильнішого з Уругваєм.

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