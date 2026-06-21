Нідерланди покарали кривдників України, бенефіс воротаря Кюрасао та рекорд Японії: підсумки 10-го дня ЧС-2026

Десятий ігровий день чемпіонату світу-2026 продовжив програму другого туру групового етапу. Нідерланди влаштували гольову феєрію у матчі зі Швецією, Німеччина вирвала перемогу над Кот-д'Івуаром і достроково гарантувала собі місце в плейоф, Кюрасао здобуло історичне очко в поєдинку з Еквадором, а Японія впевнено переграла Туніс.

Результати десятого ігрового дня ЧС-2026

Субота, 20 червня

Неділя, 21 червня

Нідерланди з рекордом розгромили Швецію

Після нічиєї в першому турі збірна Нідерландів не залишила шансів Швеції, розгромивши суперника з рахунком 5:1.

Головними героями зустрічі стали форварди англійської Прем'єр-ліги Браян Броббі та Коді Гакпо, які оформили по дублю. Ще один м'яч наприкінці матчу забив джокер "летючих голландців" Крісенсіо Саммервілл.

Шведи відповіли лише голом престижу у виконанні Ентоні Еланги.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Швеція

Завдяки цій перемозі "помаранчеві" встановили одноосібний рекорд чемпіонатів світу, довівши серію матчів без поразок в основний час до 14.

Розгром від Нідерландів став уроком для Швеції, яка залишила Україну поза межами світового турніру.

"Ми грали проти сильної команди. Іноді такі ситуації просто необхідні. Я не думав, що це буде саме такий матч, але нам треба винести з нього уроки", – сказав після матчу тренер Швеції Грем Поттер.

Найкращим гравцем поєдинку став вінгер Ліверпуля Коді Гакпо, який відзначився дублем у другому таймі.

Німеччина вирвала перемогу та достроково вийшла в плейоф

У центральному матчі групи Е збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Кот-д'Івуаром – 2:1.

На 30-й хвилині Франк Кессьє відкрив рахунок після відскоку та вивів африканців уперед. Німці довгий час не могли знайти шлях до воріт суперника, однак після виходу на заміну Деніза Ундава гра кардинально змінилася.

Форвард зрівняв рахунок на 68-й хвилині, а у компенсований час оформив дубль і приніс своїй команді надважливу перемогу.

Відеоогляд матчу Німеччина – Кот-д'Івуар

Завдяки перемозі Німеччина гарантувала собі вихід до 1/16 фіналу та вперше після тріумфу на Мундіалі 2014 року пробилася до плейоф чемпіонату світу.

Найкращим гравцем матчу став форвард Штутгарта Деніз Ундав, який оформив переможний дубль після виходу на заміну.

Deniz Undav takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/18zo7NGVAB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Окреме досягнення підкорилося Мануелю Ноєру. Воротар Баварії провів свій 21-й матч на чемпіонатах світу та став рекордсменом Мундіалів за кількістю поєдинків серед голкіперів.

Водночас занепокоєння у таборі німців викликає стан Ніко Шлоттербека. Захисник на початку поєдинку отримав травму та ризикує достроково завершити виступи на турнірі.

Історичне очко Кюрасао та бенефіс воротаря

Збірна Еквадору мала тотальну перевагу у матчі проти Кюрасао, але так і не змогла пробити голкіпера суперників Елоя Рома.

37-річний воротар здійснив 15 сейвів та став головним героєм зустрічі. Це найкращий показник серед воротарів на чемпіонатах світу з 1966 року в матчах, що завершувалися в основний час.

Абсолютним рекордсменом залишається Тім Говард. Легендарний американський голкіпер зробив 16 сейвів у матчі проти Бельгії в 1/8 фіналу ЧС-2014, проте доля того протистояння вирішувалася в овертаймах.

Відеоогляд матчу Еквадор – Кюрасао

Саме Ром був визнаний найкращим гравцем матчу. Завдяки його неймовірній грі Кюрасао здобуло своє перше історичне очко на чемпіонатах світу.

Японія не помітила Туніс

Збірна Японії здобула першу перемогу на турнірі, обігравши Туніс із розгромним рахунком 4:0.

Вже на четвертій хвилині поєдинку Даїчі Камада відправив перший м'яч у сітку воріт Тунісу після передачі Кейто Накамури. А на 31-й хвилині нападник Феєнорда Аясе Уеда потужним дальнім ударом подвоїв перевагу "самураїв".

У другому таймі Японія довела рахунок до розгромного. Спочатку Дзунья Іто скористався пасом Уеда та холоднокровно відправив м'яч у нижній правий кут воріт. А наприкінці зустрічі той самий Уеда оформив дубль, поставивши остаточну крапку в матчі – 4:0.

Відеоогнляд матчу Туніс – Японія

Японці набрали 4 очки та продовжують боротьбу за вихід до плейоф.

Ця перемога стала найбільшою для Японії на чемпіонатах світу. Ба більше, жодна інша азійська збірна раніше не перемагала на Мундіалях з різницею у 4 м'ячі.

Автор дубля та результативної передачі Аясе Уеда став найкращим гравцем матчу.

Турнірне становище в групах E та F

У групі E Німеччина з шістьма очками достроково гарантувала собі місце в плейоф. Кот-д'Івуар із трьома балами посідає другу сходинку. Еквадор і Кюрасао визначать свою долю в заключному турі.

У групі F по чотири очки набрали Нідерланди та Японія. Швеція має три бали та зберігає шанси на вихід до плейоф. Туніс із нулем у графі набраних очок замикає квартет.