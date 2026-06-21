Возінья – сенсація старту ЧС-2026: грав поруч з Україною, зупинив Іспанію і підірвав інстаграм

Матч чемпіонату світу-2026 з футболу між Іспанією та Кабо-Верде мав стати справжнім складним випробуванням для дебютанта турніру, а перетворився на казкову історію голкіпера Возіньї.

Воротар-ветеран, чия кар'єра вже була на межі закінчення, видав поєдинок усього свого життя. Його шалені сейви не просто звели нанівець тактичні плани іспанців, а й змушували їх хапатись за голову. Ця зустріч, яка закінчилася нульовою мировою, стала переломним моментом у житті 40-річного футболіста.

"Бабуся" у воротах збірної Кабо-Верде

Возінья – несправжнє прізвище досвідченого голкіпера, а прізвисько, яке приклеїлося до нього ще із раннього дитинства. "Возінья" у перекладі з португальської звучить як "бабуся".

Раніше воротар Кабо-Верде розповідав, що його виховали бабуся та дідусь, адже він ніколи не жив із рідними батьками, яким ніколи було приділяти йому час: батько служив в армії, а мама 24/7 була на роботі.

"У нашому районі інші хлопці були значно старшими, і я постійно грав із ними на вулиці – і отримував на повну. Я добре грав і не любив програвати. Мене часто били, і я повертався додому в люті. А вони сміялися з мене й казали, що я піду скаржитися бабусі й дідусю", – говорив Возінья.

Цікаво, що герой старту ЧС-2026 одразу не вподобав це прізвисько, але згодом змирився із ним.

Справжнє ім'я футболіста – Жозімар Діаш. Його назвали на честь автора голу збірної Бразилії на ЧС-1986 у ворота Північної Ірландії.

Як прізвисько Возінья опинилося на спині футбольної форми? Це був знак долі. Це сталось у січні 2012-го, коли голкіпер уперше вирушив грати за межі рідного Кабо-Верде, перебравшись до ангольського Прогрессо. На момент трансферу у команді вже був голкіпер на ім'я Жозімар. Возіньї не захотів писати на футболці "Жозімар II", тому продовжив грати під своїм дитячим прізвиськом.

Грав поблизу України: що відомо про кар'єру героя Кабо-Верде

У його кар'єрі немає топових клубів, але є ті, які точно хоча б раз у житті чули українські уболівальники футболу.

Влітку 2015-го Возінья підписав контракт із молдовським Зімбру, за який відіграв менше року (26 пропущених голів та 13 "сухих" ігор у 26 матчах).

Возінья у Зімбру Фото з інстаграму голкіпера

Після від'їзду з Молдови 3 місяці був безробітним та 5 серпня 2016-го поїхав у Португалію, де уклав контракт із Жил Вісенте. За команду з Барселуша провів 29 поєдинків (32 пропущені м'ячі та 6 матчів на нуль).

Далі у його кар'єрі був кіпрський АЕК Лімасол, з яким він у сезоні-2018/19 став володарем Кубку країни.

Відзначимо, що саме у футболці кіпрського клубу Возінья провів найбільше протистоянь за одну команду у своїй кар'єрі – 135 зустрічей, із них 47 ігор на нуль та 142 пропущені голи.

Влітку 2022-го на правах вільного агента перебрався до словацького Тренчина, де провів 2 роки (39 ігор).

Його крайнім клубом є португальський Шавеш (51 матч). 1 липня 2026 року учасник ЧС-2026 стане вільним агентом.

Нагадаємо, що досвідчений воротар вирішив продовжити кар'єру через те, що його збірна почала набирати хід у відборі до ЧС-2026, куди вона у підсумку пробилася.

40-річний воротар може повторити долю Кейлора Наваса, який феєрично провів для себе ЧС-2014. Після Мундіалю голкіпер Коста-Рики перебрався із Леванте до мадридського Реала (162 матчі).

Цікаво, що у соцмережах вже з'являлася неправдива інформація про те, що голкіпера може підписати туринський Ювентус, де він матиме статус третього стража володінь.

Однак можна припустити, що після закінчення поточного Мундіалю Возіньї може надійти якась непогана пропозиція щодо продовження кар'єри. Якщо він, звісно, не вирішить остаточно повісити бутси на цвях.

Возінья побив рекорд проти Іспанії

У поєдинку першого туру Возінья здійснив сім сейвів, допомігши Кабо-Верде вирвати один бал у грі проти Іспанії.

Футболіст став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу зберіг ворота "на замку".

Завдяки такій розкішній грі кривдник "Червоної Фурії" отримав нагороду найкращого гравця матчу.

Пригадав покійних родичів: чому голкіпер заплакав після дивовижного матчу

Після поєдинку найкращий футболіст гри не стримав сліз. Він подякував усім жителям Кабо-Верде та пояснив, чому дав волю емоціям після історичної мирової (0:0).

"Це слова подяки всім жителям Кабо-Верде. Ми дуже щасливі, ця команда багато працювала, щоб пережити цей момент. Це день, яким можна пишатися. Я плакав після матчу, бо в дитинстві я ріс у бабусі й дідуся, а вони не змогли бути тут. Вони померли кілька років тому. Моя мама теж не змогла приїхати через проблеми з візою та гроші, які ми мали за неї заплатити. Ми не встигли вчасно це зробити", – заявляв Возінья.

Став зіркою інстаграму

Після поєдинку 40-річний воротар став справжньою футбольною зіркою. Перед грою проти Іспанії за його акаунтом в інстаграмі стежили 50 тисяч користувачів.

Вже під час післяматчевого інтерв'ю ця цифра зросла аж до 1,5 мільйона, а вранці наступного дня (16 червня) вже налічувала понад 5 мільйонів.

"У мене було майже 50 тисяч підписників. Це божевілля, це божевілля", – сказав шокований воротар.

Станом на зараз за його віртуальним життям в інстаграмі стежать понад 14,5 мільйона підписників.

Інстаграм Возіньї Скриншот

Один із найдешевших гравців Мундіалю

Герой матчу проти Іспанії входить у чільну десятку найдешевших футболістів ЧС-2026. Портал Transfermarkt оцінює вартість Возіньї лише у 50 тисяч євро.

40-річний воротар Кабо-Верде займає третє сходинку у рейтингу найдешевших гравців поточного Мундіалю. Менше коштує лише голкіпер Кюрасао Тірік Бодак – 25 тисяч євро.

Графік трансферної вартості Возіньї Скриншот із Transfermarkt

Найбільша вартість Возіньї була у 2018-му, коли він виступав на Кіпрі – 600 тисяч євро. Після цього цінник на воротаря почав падати.

Мрія Возіньї здійсниться

Вже у наступному матчі 40-річний воротар матиме персональну підтримку на трибунах.

Возінья з мамою instagram.com/Vozinha1

Міністерство закордонних справ США взяло на себе ініціативу, аби допомогти мамі воротаря Кабо-Верде приїхати на ЧС-2026.

Держдепартамент США вирішив допомогти його найріднішій людині оформити візу та прилетіти на Мундіаль, щоб особисто переглянути наступний матч свого сина.

З ким зіграє Кабо-Верде у другому турі ЧС-2026?

Вже у ніч проти 22 червня збірна Кабо-Верде проведе свій другий поєдинок на дебютному чемпіонаті світу з футболу. У цей день команда Возіньї зіграє проти Уругваю. Початок – о 01:00 (за київським часом).

Ця зустріч стане 90-ю для Возіньї у футболці національної команди. Наразі за його спиною 81 пропущений гол та 36 "сухих" ігор у 89 матчах за Кабо-Верде.