Іспанія – Саудівська Аравія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У неділю, 21 червня, відбудеться матч другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Іспанії та Саудівської Аравії.

Гру на "Мерседес-Бенц Стедіум" в Атланті розсудить бразильська бригада арбітрів на чолі з Рафаелем Клаусом. Вона розпочнеться о 19:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Іспанія – Саудівська Аравія безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає явним фаворитом матчу підопічних Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,12. Нічия – 9,50. Виграш арабської команди – 26,00.

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Нагадаємо, що в першому турі збірна Іспанії несподівно зіграла внічию з Кабо-Верде, а Саудівська Аравія не визначила сильнішого з Уругваєм.