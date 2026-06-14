Осічка Бразилії, сенсаційна перемога Австралії та історичний бал Катару: підсумки третього дня ЧС-2026

Третій ігровий день чемпіонату світу-2026 приніс перші гучні несподіванки. Катар на останніх хвилинах вирвав історичну нічию зі Швейцарією, Бразилія не змогла переграти Марокко у центральному матчі дня, а збірна Австралії сенсаційно обіграла Туреччину. Натомість Шотландія прогнозовано здолала Гаїті.

Результати третього ігрового дня ЧС-2026

Субота, 13 червня

Неділя, 14 червня

Катар вирвав історичну нічию зі Швейцарією

У стартовому матчі ігрового дня Катар на останніх хвилинах урятувався від поразки у грі зі Швейцарією – 1:1.

Уже на 15-й хвилині арбітр Хосе Марія Санчес Мартінес призначив пенальті у ворота катарців після фолу голкіпера на Ремо Фройлері у штрафному майданчику. Форвард "червоних хрестоносців" Брель Емболо впевнено реалізував 11-метровий, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах.

Підопічні Мурата Якіна контролювали хід зустрічі й, здавалося, були близькими до перемоги, однак втримати мінімальну перевагу не зуміли. У компенсований час Буалем Хухі замкнув головою передачу Хомама Аль-Аміна та приніс Катару історичну нічию.

Захисник Катара Буалем Хухі святкує забитий гол Getty Images

Для катарців це перше набране очко в історії виступів на чемпіонатах світу. На домашньому Мундіалі-2022 команда програла всі три матчі групового етапу.

Відеоогляд матчу Катар – Швейцарія

Марокко відібрало очки у Бразилії

У центральному матчі дня збірні Бразилії та Марокко не визначили сильнішого – 1:1.

Марокканці відкрили рахунок на 21-й хвилині. Півзахисник ПСВ Ісмаель Сайбарі скористався розрізною передачею Браїма Діаса з центру поля та переграв Аліссона.

Втім, перевага африканської збірної тривала недовго. Уже на 32-й хвилині Вінісіус Жуніор завдяки індивідуальній майстерності зрівняв рахунок, ефектно завершивши атаку бразильців.

Вінісіус Жуніор

У другому таймі команди мали моменти вирвати перемогу, однак рахунок більше не змінився. Для Бразилії це перша нічия у протистоянні з Марокко: до цього "пентакампіони" двічі перемагали, а ще одного разу сильнішими були марокканці.

Після фінального свистка головний тренер Марокко Мохамед Уахбі не приховував розчарування, адже його команда була близькою до перемоги над одним із фаворитів турніру.

"Ми хотіли перемогти, і гравці хотіли перемогти. Ми відчували, що матч вислизнув з рук, бо не здобули перемоги", – заявив Уахбі.

Натомість наставник Бразилії Карло Анчелотті, для якого цей матч став дебютним на чемпіонатах світу в ролі головного тренера, відзначив дисципліновану гру суперника та визнав, що його команда не повністю контролювала перебіг зустрічі.

"Це був складний матч, адже Марокко – дуже хороша команда. У першому таймі їм вдалося обіграти наш пресинг і створити небезпечні переходи. Ми могли б більше контролювати гру", – наголосив Анчелотті.

Відеоогляд матчу Бразилія – Марокко

Шотландія стартувала з мінімальної перемоги

У третьому матчі дня Шотландія мінімально обіграла Гаїті – 1:0.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол на 28-й хвилині, який забив центральний півзахисник Астон Вілли Джон Макгінн. Для шотландців ця перемога стала першою на чемпіонатах світу з 1990 року.

Scotland have their first #FIFAWorldCup goal since 1998! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Sl0ngClIIo — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026

Матч також став історичним, адже Гаїті та Шотландія вперше зустрілися між собою на міжнародному рівні.

Відеоогляд матчу Гаїті – Шотландія

Австралія сенсаційно перемогла Туреччину

Заключний матч третього ігрового дня подарував ще одну гучну сенсацію. Збірна Австралії несподівано переграла Туреччину – 2:0, попри статус андердога перед стартом зустрічі.

Для турків це був перший матч на Мундіалі після 24-річної перерви, тоді як Австралія підходила до турніру після виходу до 1/8 фіналу ЧС-2022.

Австралійці шокували "Місячні зірки" на 27-й хвилині. Форвард Вотфорда Несторі Іранкунда продемонстрував індивідуальну майстерність, змістився з флангу та ефектним ударом не залишив шансів голкіперу турків Угуру Джану Чакіру.

У другому таймі підопічні Тоні Поповича закріпили перевагу. На 75-й хвилині півзахисник Коннор Меткалф потужним ударом із-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу австралійців і встановив остаточний рахунок зустрічі.

Турнірне становище в групах B, C і D

У групах B, C і D завершилися матчі першого туру. Найбільшу інтригу наразі зберігає квартет B, де одразу чотири збірні набрали по одному балу.

Standings provided by Sofascore

Проміжне лідерство в групі C захопила Шотландія, яка мінімально перемогла Гаїті. Бразилія та Марокко після нічиєї мають по одному балу, а карибська збірна замикає квартет.

Standings provided by Sofascore

У квартеті D одразу дві збірні стартували з перемог. США очолюють групу завдяки кращій різниці м'ячів після розгрому Парагваю, тоді як Австралія сенсаційно розташувалася другою після "сухої" перемоги над Туреччиною. Для турків і парагвайців наступний тур уже матиме вирішальне значення у боротьбі за плейоф.

Standings provided by Sofascore

Що далі на ЧС-2026?

Четвертий ігровий день на ЧС-2026 обіцяє бути не менш цікавим. Уболівальники очікують чотири матчі.

Збірна Німеччини зустрінеться із загадковим дебютантом Мундіалю командою Кюрасао, Нідерланди зіграють проти Японії, Кот-д'Івуар поміряється силами з Еквадором, а збірна Швеції, яка вибила Україну у відборі, проведе матч проти Тунісу.