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Тренер Марокко засмучений нічиєю з Бразилією на ЧС-2026: Ми відчували, що матч вислизнув з рук

Софія Кулай — 14 червня 2026, 04:45
Тренер Марокко засмучений нічиєю з Бразилією на ЧС-2026: Ми відчували, що матч вислизнув з рук
Мохамед Уахбі
instagram.com/equipedumaroc

Головний тренер збірної Марокко Мохамед Уахбі розповів, що його команда виконала більшу частину свого плану на гру проти Бразилії у першому турі групового раунду ЧС-2026 з футболу.

Його цитує Morocco World News.

Водночас наставник додав, що його підопічні були серйозно налаштовані на гру та здобуття трьох балів. Його команда залишилася розчарована підсумковим результатом – нічия 1:1.

"Ми хотіли перемогти, і гравці хотіли перемогти. Ми відчували, що матч вислизнув з рук, бо ми не здобули перемоги", – заявив Уахбі.

49-річний коуч марокканців відзначив, що висока температура вплинула на його гравців під час матчу. Також він похвалив футболістів, які вийшли на поле із лави запасних.

"Запасні гравці добре впоралися. Спека вплинула на гравців, а деякі з них беруть участь у своєму першому чемпіонаті світу. Це нелегко", – наголосив тренер збірної Марокко.

Уахбі зазначив, що його команда зробить роботу над помилками перед наступною грою Мундіалю проти Шотландії. Лобова зустріч відбудеться 20 червня о 01:00 (за київським часом). Натомість Бразилія Карло Анчелотті у цю ж ніч зіграє проти Гаїті (о 03:30).

Відзначимо, що найкращим гравцем протистояння визнали вінгер "селесао" та мадридського Реала Вінісіуса Жуніора, який став автором єдиного голу бразильської збірної.

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