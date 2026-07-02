Футболісти збірної Туреччини отримають розкішні подарунки від федерації після ганебного вильоту з ЧС-2026

Президент Федерації футболу Туреччини Ібрагім Хаджиосманоглу підтвердив, що виконає одну з найгучніших обіцянок останніх років та подарує футболістам національної збірної вілли, не дивлячись на невтішні результати на чемпіонаті світу.

Про це функціонер заявив в інтервʼю місцевому виданню haberts.

Останніми тижнями в турецьких ЗМІ активно обговорювали долю проєкту. Зокрема, з'являлися повідомлення, що будівництво нібито неможливе через статус земельної ділянки. Однак очільник федерації категорично спростував ці чутки.

"Це не заповідна територія. Усі необхідні дозволи вже отримані, найближчим часом розпочнеться будівництво. Я обов'язково виконаю свою обіцянку футболістам", — наголосив Хаджиосманоглу.

Крім цього, президент федерації розкрив подробиці преміальних за вихід збірної Туреччини на чемпіонат світу. За його словами, від ФІФА федерація отримала 14 мільйонів доларів, а ще 2 мільйони були додані з власного бюджету.

У підсумку загальний бонус у 16 мільйонів доларів був порівну розподілений між усіма футболістами, які викликалися до збірної під час відбіркового циклу. Також частину преміальних, за рішенням самих гравців, отримали представники тренерського штабу та адміністративного персоналу.

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Нагадаємо, на ЧС-2026 збірна Туреччини набрала лише 3 очки у своїй, через що не зуміла вийти у плейоф турніру.

Єдиним "досягненням" турків на цьому чемпіонаті світу стали два сумнівні "сухі" рекорди результативності у перших двох турах.