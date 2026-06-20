Парагвай – перша за 12 років команда, яка виграла матч ЧС, отримавши вилучення у першому таймі

Збірна Парагваю стала першою з 2014 року командою, яка виграла матч чемпіонату світу після того, як один із її гравців отримав червону картку ще у першому таймі.

Про це повідомляє Opta.

20 червня Парагвай у 2 турі ЧС-2026 обіграв Туреччину 1:0. У компенсований до першого тайму час пряму червону картку за неспортивну поведінку отримав атакувальний хавбек Мігель Альмірон, який прикрив рот рукою під час розмови з суперником – відтепер робити це під час матчів заборонено.

Попри це, Парагвай зумів втримати перевагу в рахунку, яку команді забезпечив найшвидший гол нинішнього чемпіонату світу у виконанні Матіаса Галарси.

Попередньою командою, яка вигравала матч ЧС попри вилучення у першому таймі, була Бельгія у матчі проти південної Кореї в 2014 році (1:0). Тоді на 45 хвилині червону картку отримав Стівен Дефур.

Що цікаво, аналогічне досягнення вже підкорялося збірній Парагваю на ЧС-2002 у матчі проти Словенії (перемога 3:1).