Ми сподівалися почати краще: Анчелотті – про стартовий матч збірної Бразилії на Мундіалі

Наставник збірної Бразилії Карло Анчелотті визнав, що старт поєдинку чемпіонату світу-2026 проти Марокко був поганим для його команди.

Його слова передає Morocco World News.

Водночас йому сподобалася реакція підопічних у другому таймі протистояння.

"Так, я задоволений. Звичайно, ми сподівалися почати краще, але Марокко – хороша команда. Тепер нам потрібно зосередитися на наступній грі", — заявив "Тато Карло".

Італійський спеціаліст відзначив суперника за їхню тактичну дисципліну та здатність протидіяти тиску "селесао".

"Це був складний матч, адже Марокко – дуже хороша команда. У першому таймі їм вдалося обіграти наш пресинг і створити небезпечні переходи. Ми могли б більше контролювати гру", – наголосив Анчелотті.

Поєдинок Бразилія – Марокко закінчився мировою 1:1. У складі "селесао" єдиний гол забив Вінісіус Жуніор, який був визнаний найкращим гравцем матчу.

Попереду у бразильської збірної гра проти Гаїті, яка запланована на 20 червня (о 03:30 за київським часом). Груповий етап команда Анчелотті завершить матчем проти Шотландії (25 червня о 01:00).