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Австралія сенсаційно переграла Туреччину на ЧС-2026

Олександр Булава — 14 червня 2026, 08:58
Австралія сенсаційно переграла Туреччину на ЧС-2026
X/ FIFA World Cup

Збірна Австралії переграла Туреччину в матчі першого туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Попри контроль м'яча та ігрову перевагу Туреччини, рахунок у матчі відкрили саме австралійці. На 27-й хвилині нападник Вотфорда Нестор Іранкунда втік у контратаку, переграв захисника та точно пробив у кут воріт.

У другому таймі Туреччина продовжила володіти територіальною перевагою, однак забити так і не змогла. Натомість вдруге відзначилися австралійці: форвард Санкт-Паулі Коннор Меткалф протягнув м'яч до штрафного майданчика суперника та без протидії захисників потужно пробив у кут воріт.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група D, 1-й тур, 14 червня

Австралія – Туреччина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 27 Іракунда, 2:0 – 75 Меткаф

Австралія завдяки перемозі зайняла друге місце у групі D, поступившись національній команді США за різницею м'ячів. 

Standings provided by Sofascore

У наступному турі Австралія 19 червня зіграє проти США. Початок о 22:00 (за київським часом), а Туреччина 20 червня зустрінеться з Парагваєм (о 06:00).

Відзначимо, що 14 червня в ігровій програмі туру заплановані ще два матчі: Німеччина – Кюрасао (20:00) та Нідерланди – Японія (23:00).

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