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Названо найкращих гравців у матчах останнього туру групи D на ЧС-2026

Денис Іваненко — 26 червня 2026, 08:19
Названо найкращих гравців у матчах останнього туру групи D на ЧС-2026
FIFA

ФІФА назвала найкращих гравців у матчах останнього туру групи D на чемпіонаті світу-2026 із футболу.

В поєдинку між збірними Парагваю та Австралії (0:0) нагороду отримав опорний півзахисник Нью-Йорк Сіті Ейден О'Ніл. Для нього це дебютний Мундіаль у кар'єрі.

Він допоміг австралійцям здобути нічию, яка вивела їх у плейоф ЧС-2026. В 1/16 фіналу вони зіграють проти команди, яка фінішує на другому місці у групі G.

У грі Туреччина – США (3:2) визнання отримав Арда Гюлер. 21-річний хавбек мадридського Реала забив перший гол своєї збірної у матчі, де турки тріумфували, але все одно вилетіли з турніру.

Нагадаємо, що Мундіаль-2026 уже став найрезультативнішим в історії. Рекорд було встановлено саме в поєдинку між збірними Туреччини та США.

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