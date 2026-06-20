Чалханоглу – про поразку він Парагваю: Просто якесь невезіння

Півзахисник збірної Туреччини та міланського Інтера Хакан Чалханоглу поділився враженнями від матчу другого туру чемпіонату світу-2026 проти Парагваю.

Слова хавбека наводить Fanatik.

"Ми б'ємо – м'яч не заходить у ворота. Б'ємо – потрапляємо у каркас. Просто якесь невезіння. Суперник підійшов до наших воріт лише один раз, і це завершилося голом.

Для всіх нас це стало цінним досвідом. Ми повинні пишатися собою, адже не так просто було дістатися сюди. Подивіться, який шлях ми пройшли... Попереду на нас чекають інші турніри", – заявив турецький футболіст.