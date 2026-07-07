Прокляття Швейцарії, Аргентина з Мессі екзаменує Єгипет Салаха: анонс 27-го дня ЧС-2026

У вівторок, 7 липня, відбудуться останні матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу. У боротьбу за путівку у чвертьфінал турніру вступлять чинні чемпіони, які протистоятимуть Єгипту, тоді як Швейцарія спробує пройти Колумбію.

Розклад 27-го ігрового дня ЧС-2026

Програму ігрового дня відкриє поєдинок між Аргентиною та Єгиптом. Ліонель Мессі зробить усе від себе можливе, аби продовжити свою гольову феєрію на поточному Мундіалі.

Натомість швейцарці та колумбійці розіграють останнє місце в 1/4 фіналу світової першості.

Вівторок. 7 липня

19:00. Аргентина – Єгипет (1/8 фіналу)

23:00. Швейцарія – Колумбія (1/8 фіналу)

Аргентина – Єгипет: бенефіс Мессі продовжиться?

Ігрову програму дня відкриє матч між Аргентиною та Єгиптом. Поєдинок відбудеться на "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті, а головним арбітром гри буде відомий французький рефері Франсуа Летексьє.

Команда Ліонеля Скалоні спробує у 12-й раз пробитися до 1/4 фіналу Мундіалю, аби продовжити свій шлях до підтвердження статусу чинного чемпіона світу.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу "біло-блакитні" ледь оформила перемогу над Кабо-Верде – 3:2 після додаткових таймів.

У найближчій зустрічі Ліонель Мессі може продовжити не лише свою гольову серію, яка триває вже 8 матчів поспіль, а й оновити власний рекорд за кількістю зіграних ігор на ЧС. У попередній зустрічі 1/16 фіналу проти Кабо-Верде Лео став першим гравцем в історії, який зіграв у 30 матчах чемпіонатів світу за свою кар'єру.

Ліонель Мессі Getty Images

Також у грі проти головної сенсації ЧС-2026 капітан збірної Аргентини відзначився черговим голом. Ця результативна дія стала вже 12-ю в кар'єрі для лідера "альбіселесте" у раунді плейоф на Мундіалях. Мессі забив шість м'ячів і віддав стільки ж асистів. За цим показником він випередив Пеле та Мбаппе, з якими утримував пальму першості.

Ліонель продовжує боротися за перемогу у перегонах бомбардирів поточного Мундіалю. Наразі в активі зіркового аргентинця 7 голів, стільки ж забитих м'ячів у Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе.

Натомість Єгипет ще жодного разу не доходив до чвертьфінальної стадії світової першості. Ця збірна взагалі лише другий раз у своїй історії грає в 1/8 фіналу турніру.

В 1/16 фіналу ЧС-2026 підопічні Хоссама Хассана лише у серії пенальті переграли Австралію. Основний та додатковий час закінчилися нічиєю 1:1, а за підсумками 11-метрових – 4:2 на користь "фараонів".

У наступному поєдинку єгиптяни можуть здобути свою другу перемогу у раунді плейоф ЧС, але зробити це буде вкрай складно.

Історія протистояння

Доля лише втретє звела Аргентину та Єгипет на одному футбольному полі. Національні команди раніше ніколи не грали між собою в історії ЧС.

Вперше уболівальники побачили їхнє очне протистояння на Олімпійських іграх-1928. У тому матчі аргентинці просто "закатали" суперника під газон – перемога 6:0.

Вдруге та наразі востаннє ці збірні перетиналися між собою у товариському поєдинку у 2008-му. На цей раз Аргентина дещо пожаліла єгиптян, забивши лише два голи.

Орієнтовні склади

Помічником збірній Аргентини не буде захисник Марселя Балерді.

Не виключено, що поєдинок пропустить єгипетський захисник Фатух.

Аргентина: Мартінес – Тальяфіко, Л. Мартінес, Ромеро, Моліна – Паредес, Фернандес, Мак Аллістер, Де Пауль – Мессі, Альварес

Мартінес – Тальяфіко, Л. Мартінес, Ромеро, Моліна – Паредес, Фернандес, Мак Аллістер, Де Пауль – Мессі, Альварес Єгипет: Шобеїр – Хані, Ібрагім, Рабія, Хафез – Фаті, Аттія, Салах, Ашур, Зіко – Мармуш

Швейцарія – Колумбія: "червоні хрести" проти міцної оборони суперника

Швейцарці можуть вперше із 1954 року пробитися до чвертьфінального раунду ЧС. Після цього "червоні хрести" тричі не виходили з групи та п'ять разів зупинялися в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що на попередньому Мундіалі-2022 Швейцарія припинила свій шлях на стадії 1/8 фіналу, у якій розгромно програла Португалії – 1:6. Тому підопічні Мурата Якіна спробують зламати це прокляття невиходів до 1/4 фіналу ЧС.

Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака у минулому матчі проти Алжиру (звитяга 2:0) відсвяткував грандіозний ювілей – 150 матчів за національну команду. Він продовжує оновлювати статус абсолютного рекордсмена Швейцарії за кількістю ігор.

Натомість Колумбія вдруге у своїй історії може вийти до чвертьфіналу Мундіалю. Вперше та наразі востаннє ця збірна грала на цій стадії у 2014-му, коли вилетіла від Бразилії (1:2). У 2018-му "триколірні" в 1/8 фіналу поступилися у серії пенальті Англії, а у 2022-му не кваліфікувалися на світову першість.

Збірна Колумбії з футболу Getty Images

Відзначимо, що у попередній стадії 1/16 фіналу ЧС-2026 колумбійці мінімально обіграли Гану 1:0 завдяки голу Аріаса.

Найближчий матч стане для лідера колумбійської збірної Хамеса Родрігеса, якщо він з'явиться на футбольному полі, 131-м у футболці національної команди. Колишній футболіст мадридського Реала зможе наздогнати лідера за цим показником Давіда Оспіну, який хоч і потрапив у заявку збірної на ЧС-2026, але не взяв участі у жодному з поєдинків.

Якщо Хамес ще й заб'є, то зможе наблизитися до найкращого бомбардира Колумбії Радомеля Фалькао, у якого за спиною 36 голів. Наразі в активі Родрігеса 31 м'яч.

Цікаво, що швейцарцям доведеться плідно попрацювати в атаці, аби пробити щільну оборону суперника, який не пропускає вже у трьох матчах поспіль на поточному Мундіалі.

Історія зустрічей

У минулому Швейцарія та Колумбія 4 рази грали між собою. Провели три товариські матчі, у яких була розписана мирова 2:2 (дебютна лобова гра), а також команди обмінялися перемогами.

У 1994-му ці збірні потрапили в одну групу чемпіонату світу. Колумбія завдяки результативним ударам Ермана Гавірія та Джона Лосано оформила "суху" звитягу з рахунком 2:0.

Орієнтовні склади

У складах обох команд є кадрові втрати. Через травми своїм колективам не допоможуть Жаке (Швейцарія) та Кордоба (Колумбія).

Також під питанням участь швейцарського півзахисника Пізи Ебішера.

Швейцарія: Кобель – Родрігес, Аканджі, Ельведі, Закарія – Джака, Фройлер, Варгас, Манзамбі, Ндоє – Емболо

Кобель – Родрігес, Аканджі, Ельведі, Закарія – Джака, Фройлер, Варгас, Манзамбі, Ндоє – Емболо Колумбія: Варгас – Муньйос, Санчес, Лукумі, Мохіка – Пуерта, Лерма, Аріас, Родрігес, Діас – Суарес

Переможець матчу Аргентина – Єгипет зіграє проти тріумфатора дуелі Швейцарія – Колумбія. Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 12 липня о 04:00 (за київським часом).

Пари 1/4 фіналу ЧС-2026

Вже визначилися три із чотирьох пар цього чемпіонату світу.

9 липня, 23.00. Франція – Марокко

10 липня, 22:00. Іспанія – Бельгія

12 липня, 00:00. Норвегія – Англія

Six spots secured, two to go. #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.