Мессі став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу, перевершивши досягнення Пеле

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив історичний рекорд у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Кабо-Верде (3:2).

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Він відзначився голом на 29-й хвилині з передачі Лісандро Мартінеса. Ця результативна дія стала вже 12-ю в кар'єрі для лідера "альбіселесте" у раунді плейоф на Мундіалях.

Мессі забив шість м'ячів і віддав стільки ж асистів. За цим показником він випередив Пеле та Кіліана Мбаппе, з якими утримував пальму першості.

Зазначимо, що покращити статистику Ліонель матиме можливість у грі проти Єгипту в 1/8 фіналу. Вона відбудеться 7 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Загалом на чемпіонатах світу Мессі провів 30 матчів, що також є рекордом. У них він записав собі в актив 29 результативних дій.