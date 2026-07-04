Мессі став рекордсменом за зіграними матчами на чемпіонатах світу

Нападник збірної Аргентини та американського Інтер Маямі Ліонель Мессі став першим гравцем в історії, який зіграв у 30 матчах чемпіонатів світу за свою кар'єру.

Про це повідомляє OptaJavier.

Це досягнення йому підкорилось після того, як він вийшов у стартовому складі на гру проти Кабо-Верде в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.

Зазначимо, що дебютував Мессі на мундіалях у 2006 році. Тоді "Блоха" на 74-й хвилині вийшов на заміну у матчі другого туру групового етапу проти збірної Сербії та Чорногорії (6:0) та відзначився забитим голом та асистом.

Нагадаємо, що Мессі вже після групового етапу цьогорічної світової першості став найкращим бомбардиром в історії турніру, побивши рекорд Мирослава Клозе.

Також 39-річний нападник після того, як відзначився забитим м'ячем у ворота Йорданії (3:1 – перемога аргентинців) у третьому турі групового етапу, став першим гравцем з моменту заснування чемпіонатів світу, який забив у семи матчах поспіль.