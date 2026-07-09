Ямал оцінив рівень гри Мессі на ЧС-2026, згадавши Роналду та Неймара

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал висловився про гру Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026, який перед чвертьфінальною стадією є найкращим бомбардиром турніру.

Його слова передає Mundo Deportivo.

18-річний футболіст заявив, що вражений виступом капітана збірної Аргентини. Також він віддав належне ще двом зірковим ветеранам, які вже залишили Мундіаль, вилетівши в 1/8 фіналу.

"Як мені гра Ліонеля? Неймовірно. Усі знають, хто такий Мессі, але ніхто не очікував, що він гратиме на такому високому рівні. Я дуже радий за нього. Я радий і за Неймара, і за Кріштіану Роналду. Вони вплинули на дитинство всіх, хто зараз грає. Все хороше, що з ними станеться, буде добре і для мене. А, якщо я дійду до фіналу, то хочу його виграти", – сказав Ямал.

Зазначимо, що в 1/4 фіналу збірна Іспанії зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Фурія Роха" перебуває в різних частинах сітки з Аргентиною. Тож Ямал і Мессі можуть перетнутись тільки у фіналі або матчі за третє місце.