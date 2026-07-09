Це було дуже зворушливо: Клозе – про розмову з Мессі після втрати рекорду на ЧС

Колишній форвард збірної Німеччини Мірослав Клозе розповів, що поспілкувався з Ліонелем Мессі після того, як аргентинець побив його рекорд за кількістю голів на чемпіонатах світу.

Його слова передає L'Equipe.

Ексфутболіст заявив, що їм допоміг організувати розмову наставник "альбіселесте".

"Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні був моїм партнером по команді в Лаціо. Ми й досі регулярно спілкуємося. Саме він організував нашу телефонну розмову з Мессі. Це було дуже зворушливо. Звичайно, раніше ми неодноразово зустрічалися на полі, і між нами завжди була взаємна повага. Але цей дзвінок став нашою першою справжньою розмовою за весь час, відколи ми більше не граємо один проти одного. Ліонель сказав, що надішле мені футболку зі своїм автографом", – заявив Клозе.

Зазначимо, що Мессі побив досягнення німця в матчі проти Австрії (2:0), коли забив свій 17-й м'яч на Мундіалях. Рекорд Клозе тримався 12 років.

Наразі на рахунку капітана збірної Аргентини вже 21 гол на чемпіонатах світу. На друге місце вже піднявся нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе (19).