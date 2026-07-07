Іспанія змусила Роналду плакати, Бельгія знищила США: підсумки 26-го дня ЧС-2026

Визначилися передостанні учасники чвертьфінального раунду чемпіонату світу-2026 з футболу. Далі турнір продовжиться без Португалії із Кріштіану Роналду, яку вибила Іспанія, а Бельгія припинила шлях країни-господарки США.

Результати 26-го ігрового дня ЧС-2026

Понеділок, 6 липня

22:00. Португалія – Іспанія 0:1 (1/8 фіналу)

Вівторок, 7 липня

03:00. США – Бельгія 1:4 (1/8 фіналу)

Португалія – Іспанія: "прощальний танець" Роналду

Головною інтригою дня було те, чи зможе Кріштіану Роналду продовжити свій шлях на останньому для себе ЧС-2026. Однак Іспанія зробила усе, аби 41-річний зірковий нападник Аль-Насра додивлявся світову першість по телевізору або з трибун.

Команди видали дуже рівний перший тайм, у якому не було явного першого номера, як за контролем м'яча, так і за створеними моментами. Можливо, "Червона Фурія" була дещо гострішою у завершальних діях.

Вже до 20-ї хвилини іспанці змарнували два непогані моменти. Спершу Оярсабаль опинився віч-на-віч із голкіпером після проникаючої передачі, дивом уникнув офсайду, але з ударом у дальній нижній кут воріт не склалося. М'яч пролетів поруч зі стійкою із позиції, коли варто було забивати. Мікелю нічого не залишалося, як хапатись за голову від чудового моменту, який не перетворився на взяття воріт.

Після цього Кошта в одній атаці зробив подвійний сейв. Спершу Діогу врятував португальські володіння від удару Ямала, але на добиванні класно зіграв Баена, гарматний постріл якого теж парирував воротар "лузітан".

Ще через декілька хвилин Ольмо мав теж хороший момент, коли пробив головою поруч із воротами. Команда Мартінеса відповіла двома небезпечними епізодами наприкінці першого тайму. Роналду боковим ударом намагався зіграти на добиванні, але Сімон у якомусь дивовижному стилі врятував іспанців від пропущеного голу.

Кріштіану Роналду Getty Images

Ще пізніше вже Мендеш перевірив свою гармату, сильно пробивши з-за меж штрафного майданчика. М'яч після рикошету влучив у стійку.

На перерву колективи пішли за нульового рахунку.

У другій половині зустрічі Іспанія змогла конвертувати свою перевагу в один забитий м'яч. Аж на 90+1 хвилині Торрес знайшов проникаючу передачу Меріно, Мікелю потрібно було лише відірватися від опікуна та переграти голкіпера Португалії, з чим він у підсумку результативно впорався.

Збірна Іспанії вирвала перемогу у Португалії та пробилася до 1/4 фіналу ЧС-2026. Для "Червоної Фурії" це був перший вихід до чвертьфіналу світової першості з 2010 року.

Відеоогляд матчу Португалія – Іспанія

Найкращим футболістом матчу став іспанський півзахисник Родрі.

The fans have spoken – Rodri is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/F6BsgUbFhv — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Після болючої поразки Роналду уник відповіді на запитання щодо того, чи продовжить виступи за національну команду. Для португальця це був шостий Мундіаль у кар'єрі — стільки ж світових першостей провів і його багаторічний конкурент, Ліонель Мессі. Найкращим досягненням Кріштіану залишається четверте місце у 2006 році.

Також стало відомо, що Роберто Мартінес покинув посаду головного тренера Португалії. Його наступником у збірній буде Жорже Жезуш, який нещодавно ще працював пліч-о-пліч із Кріштіану в Аль-Насрі.

США – Бельгія: "червоні дияволи" не програють вже 18 матчів поспіль

У наступному матчі ігрового дня одна з країн-господарок, США, зіграла проти Бельгії. Перша половина зустрічі закінчилася перемогою для бельгійців – 2:1.

Вже на першій хвилині Кастань першим зіграв на добиванні, але голкіпер США впорався з ударом під ліву стійку.

На 9-й хвилині команда Руді Гарсії повела у рахунку. Раскін заволодів м'ячем у штрафному майданчику суперника, а його простріл вздовж американських володінь замкнув Де Кетеларе.

Збірна Бельгії з футболу Getty Images

Голкіпер США Фріс не зумів залишити свої володіння "на замку", аби перевершити досягнення Джиммі Дугласа (1930) та Метта Тернера (2022) за найбільшою кількістю "сухих" матчів серед американських воротарів в історії чемпіонатів світу. В усіх по два зіграні поєдинки на нуль.

Ще до перерви колективи обмінялися результативними ударами. Спершу Тільман добре приклався зі стандарту, м'яч на шляху воріт знайшов рикошет від захисника та залетів у сітку воріт Куртуа. Американці зрівняли цифри на табло 1:1.

Однак рівний рахунок тримався лише дві хвилини. Де Кетеларе оформив дубль, коли найкраще зіграв головою на другому поверсі після верхової передачі від Троссарда.

Гості могли відзначитися у роздягальню. Лукебакіо неточно пробив головою із зони 11 метрів.

На 57-й хвилині Бельгія збільшила свою перевагу до двох м'ячів. Голкіпер США Фріс вийшов за межі власного штрафного майданчика, але грубо помилився під час передачі на партнера по команді. Під тиском воротар помилився, м'яч відлетів на Ванакена, який забив у незахищені ворота.

Далі у грі було затишшя. Наприкінці матчу непогані моменти змарнували Берхалтер та Балогун.

Крапку у поєдинку поставив Лукаку. Бельгія обіграла збірну США – 4:1 Американці зазнали дебютної поразки на стадіоні у Сіетлі – 7 перемог, 1 поразка і нуль нічиїх.

Натомість "червоні дияволи" продовжили свою вражаючу безпрограшну серію, яка триває ще від матчу Ліги націй проти України (від 20 березня 2025 року). У тому поєдинку бельгійці востаннє програли з рахунком 1:3.

У чвертьфіналі ЧС-2026 Бельгія зіграє проти Іспанії. Поєдинок запланований на 10 липня та розпочнеться о 22:00.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Після двох зіграних матчів (6-7 липня) Голанд, Мессі та Мбаппе продовжують бути лідерами у бомбардирських перегонах цього чемпіонату світу.

Вперше в історії світової першості одразу три футболісти забили по 7 голів на одному Мундіалі.

Чільна вісімка загалом не змінилася навіть після дублю де Кетеларе.

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 7 голів (4 матчі)



2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 7 голів (4 матчі)



3. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7 голів (4 матчі)



4. Гаррі Кейн (Англія) – 6 голів (5 матчі)



5. Усман Дембеле (Франція) – 4 голи (4 матчі)



6. Джуд Беллінгем (Англія) – 4 голи (3 матчі)



7. Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 голи (4 матчі)



8. Хуліан Кіньйонес (Мексика) – 4 голи (4 матчі)

Що чекає далі на фанів ЧС-2026?

7 липня відбудуться завершальні два матчі 1/8 фіналу світової першості. Ігровий день відкриють чинні чемпіони світу. Аргентина проекзаменує Єгипет. Початок – о 19:00 (за київським часом).

О 23:00 Швейцарія та Колумбія розіграють останнє місце в 1/4 фіналу ЧС-2026.