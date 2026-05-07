Бенфіка припинила спроби продовжити контракт із Моурінью – ЗМІ

Лісабонська Бенфіка поставила на паузу роботу над укладенням нового контракту із нинішнім головним тренером команди Жозе Моурінью.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що у португальському колективі змирилися із тим, що їм не вдасться переконати "Особливого" залишитися на тренерському містку команди.

Усі спроби президента клубу Руя Кошти продовжити з наставником угоду були провальні.

Чинна угода "орлів" з 63-річним фахівцем розрахована до кінця червня 2027 року. Нагадаємо, що Жозе очолює Бенфіку зі середини вересня 2025-го, провівши на чолі команди вже 43 матчі.

Нагадаємо, що у ЗМІ активно "несеться" інформація про ймовірне повернення Моурінью до мадридського Реала, який він очолював протягом 2010-2013 років. Під його керівництвом "вершкові" провели 178 ігор і завоювали три трофеї. У 2011-му португалець був визнаний найкращим клубним тренером року.

Саме Жозе є пріоритетною ціллю президента "Королівського клубу", який знає про бажання наставника до камбеку у Мадрид. У ЗМІ також була інформація, що вже відбулись прямі перемовини між агентом тренера та Флорентіно Пересом.

Водночас відомий наставник запевнив, що ніхто з іспанського клубу не виходив на зв'язок із ним.

Бенфіка після 32-х турів посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії, маючи у своєму активі 76 балів. Однак команда Трубіна та Судакова вже не бореться за чемпіонство, яке достроково оформив Порту.