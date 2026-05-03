Порту завдяки голу Беднарека переміг Алверку та достроково став чемпіоном Португалії

Микола Літвінов — 3 травня 2026, 01:01
У суботу, 2 травня, Порту достроково став чемпіоном Португалії, перегравши Алверку у 32-му турі Прімейра-ліги.

Єдиний гол у зустрічі забив 30-річний польський центральний захисник Ян Беднарек. Для нього цей гол став шістнадцятим у професійній кар'єрі.

У другому таймі "дракони" втримали для себе необхідний результат та здобули перемогу у чемпіонаті за 2 тури до його завершення. Для Порту це чемпіонство стало 31-м за 132-річну історію клубу. Востаннє команда вигравала турнір у сезоні-2021/2022.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга
32 тур, 2 травня

Порту – Алверка 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 40 Беднарек

Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, у 32-му турі Прімейр-ліги також Бенфіка разом із Трубіним на виїзді поділила очки із Фамаліканом.

