Порту завдяки голу Беднарека переміг Алверку та достроково став чемпіоном Португалії
У суботу, 2 травня, Порту достроково став чемпіоном Португалії, перегравши Алверку у 32-му турі Прімейра-ліги.
Єдиний гол у зустрічі забив 30-річний польський центральний захисник Ян Беднарек. Для нього цей гол став шістнадцятим у професійній кар'єрі.
У другому таймі "дракони" втримали для себе необхідний результат та здобули перемогу у чемпіонаті за 2 тури до його завершення. Для Порту це чемпіонство стало 31-м за 132-річну історію клубу. Востаннє команда вигравала турнір у сезоні-2021/2022.
Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга
32 тур, 2 травня
Порту – Алверка 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 40 Беднарек
Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, у 32-му турі Прімейр-ліги також Бенфіка разом із Трубіним на виїзді поділила очки із Фамаліканом.