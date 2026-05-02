Бенфіка разом із Трубіним розписала мирову з Фамаліканом у 32 турі Ліги Португалії: відома оцінка українця

У суботу, 2 травня, відбувся матч 32-го туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка на виїзді поділила очки із Фамаліканом.

Спочатку гра для "орлів" складалася позитивно. Вже на 12-й хвилині на користь Бенфіки призначили пенальті, його успішно реалізував Шельдеруп. А через 7 хвилин рахунок подвоїв Ріос.

Серйозні проблеми розпочалися у другому таймі. Досвідчений Отаменді на 55-й хвилині отримав пряму червону картку за грубий фол й "орли" залишились вдесятьох. Меншістю суперника змогли скористатися господарі поля та відіграли два м'ячі.

Український голкіпер Анатолій Трубін відіграв весь матч та отримав оцінку 6.1 від аналітичного порталу Sofascore. За гру він зробив 3 сейви та зробив 40 дотиків до м'яча. Його колишній одноклубник із донецького Шахтаря Георгій Судаков провів весь матч на лаві запасних.

Чемпіонат Португалії з футболу – Прімейр-ліга

32 тур, 2 травня

Фамалікан – Бенфіка 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 12 Шельдеруп (пенальті), 0:2 – 19 Ріос, 1:2 – 67 Де Аморім, 2:2 – 78 Абубакар

Після цієї гри підопічні Жозе Моурінью залишилися на другому місці у турнірній таблиці, поступаючись лідеру чемпіонату Порту на 6 залікових балів.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у 31-му турі Прімейри-ліги Бенфіка розгромила Морейренсе.