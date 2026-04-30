ЗМІ розкрили тренера, який може замінити Моурінью у Бенфіці

Наступником Жозе Моурінью у тренерському кріслі Бенфіки може стати нинішній головний наставник англійського Фулгема Марко Сілва.

Про це повідомляє Record.

Лісабонський клуб вже готується до можливого відходу "Особливого" та шукає йому потенційну заміну.

Коуч "сорок" може бути доступним для португальського колективу, адже його контракт із командою АПЛ спливає після закінчення поточного сезону-2025/26.

Відзначимо, що Сілва провів на чолі Фулгема вже 225 матчів. У минулому португальський спеціаліст попрацював на чолі Ештуріла, Спортингу, Олімпіакоса, Галл Сіті, Вотфорда та Евертона.

Раніше повідомлялося, що Сілвою цікавиться англійський Тоттенгем.

Щодо Моурінью, то "Особливий" може повернутися до керма мадридського Реала, який він очолював протягом 2010-2013 років. Під його керівництвом команда провела 178 матчів і завоювала три трофеї. У 2011-му Моурінью був визнаний найкращим клубним тренером року.

Саме Жозе є пріоритетною ціллю президента "Королівського клубу", який знає про бажання наставника до камбеку у Мадрид. У ЗМІ також була інформація, що вже відбулись прямі перемовини між агентом тренера та Флорентіно Пересом.