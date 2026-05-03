У Трубіна виник конфлікт із фанатами Бенфіки

Олег Дідух — 3 травня 2026, 14:20
У основного голкіпера збірної України Анатолія Трубіна виник конфлікт із фанатами його клубу, Бенфіки. Це трапилося напередодні, 2 травня, після завершення виїзного матчу 32 туру чемпіонату Португалії проти Фамалікана.

Фанати Бенфіки були розлючені тим, що команда втратила перемогу, ведучи в рахунку 2:0. Оскільки гостьовий сектор був розташований неподалік воріт Трубіна, найбільше дісталося саме українцеві.

Голкіперу поведінка фанатів не сподобалася, у і відповідь він приставив вказівного пальця до губ, натякаючи фанатам на те, що їм варто замовкнути. Після цього більшість гравців Бенфіки підійшли до гостьової трибуни подякувати своїм фанатам за підтримку, проте Трубін до вболівальників вирішив не підходити.

Нічия 2:2 проти Фамалікана призвела до того, що Бенфіка достроково втратила шанси на чемпіонство – титул завоював Порту.

