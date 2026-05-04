Судаков відреагував на інсайд журналіста про втому від футболу

Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков прокоментував інформацію про його психологічні труднощі та втому від футболу.

Відповідний допис 23-річний футболіст опублікував в Instagram.

Судаков спростував інформацію журналіста Михайла Співаковського та подякував вболівальникам за підтримку в складний період.

"Хочу звернутися до всіх, хто підтримує мене. Останнім часом з'явилося багато розмов та інсайдів. Скажу відверто: кожен футболіст іноді проходить через складні періоди. Це нормально, коли є втома – і фізична, і емоційна.

Але це не означає, що я розлюбив футбол чи збираюся зупинятися. Навпаки – я працюю над собою, щоб повернути той кайф від гри, за який ви мене підтримуєте.

Дякую всім, хто поруч – ваша підтримка для мене дуже важлива. Я зроблю все, щоб стати сильнішим і виправдати вашу довіру", – написав Судаков.