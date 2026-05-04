Судаков відреагував на інсайд журналіста про втому від футболу
Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков прокоментував інформацію про його психологічні труднощі та втому від футболу.
Відповідний допис 23-річний футболіст опублікував в Instagram.
Судаков спростував інформацію журналіста Михайла Співаковського та подякував вболівальникам за підтримку в складний період.
"Хочу звернутися до всіх, хто підтримує мене. Останнім часом з'явилося багато розмов та інсайдів. Скажу відверто: кожен футболіст іноді проходить через складні періоди. Це нормально, коли є втома – і фізична, і емоційна.
Але це не означає, що я розлюбив футбол чи збираюся зупинятися. Навпаки – я працюю над собою, щоб повернути той кайф від гри, за який ви мене підтримуєте.
Дякую всім, хто поруч – ваша підтримка для мене дуже важлива. Я зроблю все, щоб стати сильнішим і виправдати вашу довіру", – написав Судаков.
Зазначимо, що в ефірі ТаТоТаке Співаковський розповів, ніби Судаков повідомив близькому оточенню, що "втомився і вже не отримує задоволення від футболу".
Раніше повідомлялося, що грою Судакова незадоволений головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью. Після завершення сезону "орли" збираються попрощатися з українським півзахисником.
У поточному сезоні Георгій відіграв за Бенфіку 26 матчів. У його активі 4 голи і 5 асистів. В останніх чотирьох поєдинках чемпіонату Судаков перебував на лаві запасних.