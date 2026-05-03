Це спроба завадити клубу потрапити до ЛЧ: Бенфіка розкритикувала арбітра та іронічно визнала його MVP матчу

Лісабонська Бенфіка висловила невдоволення суддівством у гостьовому матчі 32 туру чемпіонату Португалії проти Фамалікана.

Деталі повідомляє Marca.

Команда Жозе Моурінью вела в рахунку 2:0, але втратила перевагу. Представники Бенфіки розкритикували рішення арбітра Густаво Корреї не призначити пенальті на їхню користь, вказати на позначку біля їхніх воріт після підказки VAR, а також вилучити Ніколаса Отаменді.

На сторінці клубу в соціальній мережі X з'явилося іронічне повідомлення: "Бенфіка вручає нагороду "Кращий гравець матчу" арбітру Густаво Корреї та решті суддівської бригади".

O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM — SL Benfica (@SLBenfica) May 2, 2026

Президент клубу Руй Кошта також прокоментував роботу арбітра. За його словами, дії Корреї були спрямовані на те, щоб завадити Бенфіці вийти до Ліги чемпіонів.

"Я хочу лише висловити своє обурення та обурення всіх уболівальників Бенфіки з приводу того, що тут сьогодні сталося. Гадаю, вам не обов'язково погоджуватися зі мною щодо всіх ключових епізодів цього матчу, які є явно неприйнятними.

Ніхто не має права вирішувати, хто виграє чемпіонат або хто потрапить до Ліги чемпіонів, крім гравців і тренерів на полі. Саме це сьогодні тут і сталося. Те, що зробив арбітр, те, що цей пан сьогодні тут зробив, – це спроба завадити Бенфіці потрапити до Ліги чемпіонів".

Нагадаємо, у матчі 32 туру чемпіонату Португалії проти Фамалікана, підопічні Моурінью розписали нічию з Фамаліканом 2:2. Український голкіпер Анатолій Трубін відіграв весь матч, тоді як Георгій Судаков провів всю гру на лаві запасних.