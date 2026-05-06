Захисник Інтера може стати одноклубником Трубіна та Судакова

Олег Дідух — 6 травня 2026, 14:50
Стефан де Врей
ФК Інтер

Захисник міланського Інтера та збірної Нідерландів Стефан де Врей може продовжити кар'єру в Бенфіці.

Про це повідомляє Record.

Контракт де Врея з Інтером діє до кінця червня поточного року, свіжоспечені чемпіони Італії досі не визначилися, чи хочуть продовжити співпрацю з 34-річним ветераном. Це змусило нідерландця почати розглядати інші варіанти продовження кар'єри.

У послугах Де Врея зацікавлена Бенфіка. Тим не менш, у лісабонському клубі сприймають ідея підписання захисника із обережністю через його схильність до травм і побоювання щодо фізичного стану гравця.

У поточному сезоні Де Врей взяв участь у 15 матчах Інтера у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Взимку захисником цікавилася Барселона.

