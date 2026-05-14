Абсолютна нісенітниця: колишній тренер Реала висловився про вседозволеність гравців у команді

Колишній головний тренер Реала Карло Анчелотті відкинув думки, що всередині мадридського клубу виникає опір від зіркових гравців, які нібито прагнуть більшої свободи.

Про це він розповів в інтерв'ю The Athletic.

"Це так звучить, що гравці Реала роблять те, що хочуть. Це неправда. Абсолютна нісенітниця".

Він зазначив, що в сучасному футболі є тренери, які приходять зі своїми ідеями й намагаються нав'язати їх команді, навіть не починаючи діалог, що створює проблеми в колективі.

"Розмови з гравцями – це не слабкість. Це означає зробити справді важливу дію, тому що я маю передати гравцям своє уявлення про футбол. Я не хочу солдатів на полі. Я хочу гравців, які знають, що роблять на полі".

Також він поділився досвідом, як йому вдавалося об'єднувати гравців у роздягальні.

"Я завжди намагався налагодити стосунки з людиною, а не з гравцем, бо, в першу чергу, ти – людина. Ти просто людина, яка грає у футбол. Для мене це чітко".

Нагадаємо, що зірковий французький форвард Кіліан Мбаппе відмовляється грати за мадридський Реал у заключних матчах поточного клубного сезону.

Також серед шанувальників Реала зростає розчарування у французькому форварді.

Нещодавно ще сталася суперечка між Вальверде та Чуамені на тренуванні перед матчем із Барселоною. Футболісти влаштували бійку в роздягальні. Федеріко вдарився головою об кут столу, через що був госпіталізований. Уругвайцю наклали шви. У ЗМІ навіть була інформація про провали у пам'яті 27-річного універсального півзахисника.

Реал підтвердив факт інциденту в офіційній заяві, а також повідомив про те, що Вальверде отримав черепно-мозкову травму, через яку пропустить 10-14 днів. Обидва гравці отримали по 500 тисяч євро штрафу від клубу.