Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мбаппе не хоче грати за Реал у останніх матчах сезону

Олег Дідух — 12 травня 2026, 15:47
Мбаппе не хоче грати за Реал у останніх матчах сезону
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Зірковий французький форвард Кіліан Мбаппе відмовляється грати за мадридський Реал у заключних матчах поточного клубного сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Наприкінці квітня Мбаппе отримав травму, проте відновив тренування напередодні матчу проти Барселони (10 травня). Втім, дізнавшись про те, що не вийде в основі на Ель Класіко, Кіліан взагалі відмовився брати участь у поєдинку.

У трьох заключних матчах Реала у поточному сезоні Мбаппе також не хоче брати участь. Він не хоче знову бути засвистаним фанатами Реала, що уже неодноразово траплялося останнім часом.

До завершення поточного сезону Реал ще зіграє три матчі в Ла Лізі: проти Ов'єдо, Севільї та Атлетика 14, 17 і 24 травня відповідно.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

Тренер Ланса випередив Енріке, Олісе краще за Мбаппе: визначено лауреатів премії UNFP за підсумками сезону
Hala Madrid: Мбаппе здивував публікацією в Інстаграм після того, як Реал двічі пропустив від Барселони
Усе залежить від одужання: Арбелоа оцінив шанси Мбаппе зіграти в останніх турах Ла Ліги
Мбаппе та Вальверде не потрапили до заявки Реала на матч проти Барселони
Мбаппе зможе зіграти з Барсою, але лише пів години – ЗМІ

Останні новини