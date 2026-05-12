Мбаппе не хоче грати за Реал у останніх матчах сезону

Зірковий французький форвард Кіліан Мбаппе відмовляється грати за мадридський Реал у заключних матчах поточного клубного сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Наприкінці квітня Мбаппе отримав травму, проте відновив тренування напередодні матчу проти Барселони (10 травня). Втім, дізнавшись про те, що не вийде в основі на Ель Класіко, Кіліан взагалі відмовився брати участь у поєдинку.

У трьох заключних матчах Реала у поточному сезоні Мбаппе також не хоче брати участь. Він не хоче знову бути засвистаним фанатами Реала, що уже неодноразово траплялося останнім часом.

До завершення поточного сезону Реал ще зіграє три матчі в Ла Лізі: проти Ов'єдо, Севільї та Атлетика 14, 17 і 24 травня відповідно.