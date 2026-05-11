Hala Madrid: Мбаппе здивував публікацією в Інстаграм після того, як Реал двічі пропустив від Барселони

Нападник Реала Кіліан Мбаппе не зміг взяти участь у поєдинку проти Барселони (0:2) через пошкодження, але привернув увагу до себе своєю дивною публікацією в Інстаграм.

Про це повідомляє The Athletic.

У ній він показує, як дивиться матч по телевізору, підписавши пост "Hala Madrid". Все б нічого, але він це зробив вже після того, як Барселона двічі забила у ворота його клубу.

Фанати припустили, що таким чином Мбаппе просто знущається. Нібито він спеціально дочекався, поки Реал почне програвати та опублікував саркастичну підтримку.

Видання зазначає, що розчарування у Мбаппе на різних рівнях у мадридському клубі лише зростає.

Зокрема, нападник просто залишив тренування команди, коли дізнався, що не вийде у стартовому складі на матч проти Барселони, так як повністю не відновився після пошкодження.

Як тільки йому це повідомили, француз одразу заявив про дискомфорт та залишив поле. У результаті його взагалі не включили у заявку на поєдинок. Це призвело до розчарування серед персоналу тренувальної бази, який не відчував контролю над ситуацією.

Нагадаємо, після перемоги над Реалом Барселона достроково стала 29-кратним чемпіоном Іспанії.

Напередодні наставник мадридського Реала Альваро Арбелоа розповів, чи візьме участь Кілліан в завершальному етапі поточного сезону Ла Ліги.