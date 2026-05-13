Президент Реала: Виграти Лігу чемпіонів простіше, ніж Ла Лігу. Це абсурд!

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес поділився думками щодо завищених очікувань від команди на європейській арені та поскаржився на втрачені очки у чемпіонаті Іспанії.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Чи ми мусимо завжди вигравати Лігу чемпіонів? Якщо так, то решті європейських клубів варто просто накласти на себе руки. Ми виграли два титули минулого сезону. Чому це тепер не враховується. Ми виграли Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. Для мене це має значення".

Також Перес поскаржився на суддівство у внутрішньому чемпіонаті, вказавши, що Лігу чемпіонів виграти простіше.

"Виграти Лігу чемпіонів простіше, ніж Ла Лігу. Це абсурд! У Ла Лізі у цьому сезоні у нас відібрали 16–18 очок".

Нагадаємо, напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.