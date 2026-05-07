Реал повідомив, яку травму отримав Вальверде внаслідок бійки з Чуамені

Уругвайський півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде отримав черепно-мозкову травму.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

За їхньою інформацією, наразі гравець перебуває вдома в хорошому стані. Він не зможе тренуватися та грати протягом 10 – 14 днів. Це означає, що Вальверде точно пропустить Ель Класико проти Барселони в рамках 35 туру Ла Ліги (10 травня, 22:0 за київським часом).

Нагадаємо, цю травму Вальверде отримав внаслідок бійки із партнером по команді Орельєном Чуамені, яка трапилася вранці 7 травня в роздягальні команди. Уругваєць вдарився головою в кут столу та був госпіталізований, йому наклали шви. За цю бійку обом гравцям загрожують серйозні дисциплінарні санкції з боку клубу.