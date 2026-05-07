Реал виступив з офіційною заявою щодо бійки між гравцями команди

Олег Дідух — 7 травня 2026, 22:51
Пресслужба мадридського Реалу опублікувала офіційну заяву клубу щодо бійки між гравцями команди, Орельєном Чуамені та Федеріко Вальверде.

"У зв'язку з подіями, що сталися сьогодні вранці, клуб вирішив вжити дисциплінарних заходів щодо наших гравців Феде Вальверде та Орельєна Тчуамені. Клуб оголосить про результати обох справ у належний час після завершення відповідних внутрішніх процедур", – сказано в заяві.

Нагадаємо, вранці 7 травня між Чуамені та Вальверде трапилася бійка в роздягальні Реала, яка стала продовженням конфлікту, який спалахнув між гравцями напередодні. В ході бійки Вальверде вдарився головою об кут столу та отримав ушкодження голови, через яке лікарі рекомендували йому не грати та тренуватися протягом тижня.

