Переживати не варто, надіятися – тим більше: як Лунін підтверджує реноме вічно другого в Реалі

Сезон-2025/26 не став переломним у кар'єрі Андрія Луніна.

Воротар мадридського Реала підтвердив, що здатен за потреби підмінити Тібо Куртуа, і достатньо компетентний для цієї ролі.

Що ж до боротьби за основу...

Все складно.

Чемпіон розповідає про межу амбіцій українця, який і на основу не тягне, і йти з клубу не збирається.

***

Що ви знаєте про мадридський Реал?

Так-от краще все, що раніше чули, візьміть і забудьте.

Нема вже того Мадрида, що був за Моурінью, Анчелотті, Зідана. Нинішній Реал – найтоксичніше місце, яке тільки можна уявити в елітному футболі.

Кіліан Мбаппе їде з новою пасією на море прямо перед грою.

Тоні Рюдігер лупить в зуби Альваро Каррерасу, який забив на тренування і травить анекдоти на лаві запасних, коли команда програє.

Феде Вальверде і Орельєн Чуамені так побилися, що довелося викликати швидку.

Вінісіус – взагалі окрема історія. Бразилець не продовжує контракт, бо хоче захмарні гроші, і паралельно боре расистів непристойними танцями з кутовими прапорцями.

Vinicius Jr is walking around like he’s playing a charity match pic.twitter.com/z7TdTFsM71 — Nana (@NanaRMCF) May 10, 2026

Вишенька на торті – пресконференція 79-річного президента Флорентіно Переса, який сипле зауваженнями на кшталт: "Господи боже, які ж ви всі противні. Дайте краще мікрофон тій дівчині".

Катастрофа!

І в епіцентрі бурі впродовж усієї весни 2026-го перебуває наш Андрій Лунін, який то рятує, то привозить, а іноді й виводить Реал на матч із капітанською пов'язкою. Це ж треба!

***

"Я маю максимальну довіру до Андрія Луніна – він вже багато разів доводив, який він крутий голкіпер. Я впевнений, що він знову це зробить, отримавши таку можливість. Це щастя – мати такий склад. Коли у нас травмується найкращий голкіпер в історії, а у нас є інший приголомшливий воротар, який знову доведе, наскільки він хороший", – запевняв Альваро Арбелоа після того, як Тібо Куртуа отримав травму з Ман Сіті 17 березня.

Красиві слова?

Так-от забудьте, вони не варті нічого.

Відколи Реал підвищив його до основи, Арбелоа не критикував жодного гравця публічно, усіх хвалив навіть без приводу, і за пасивність у вирішенні конфліктів отримав від роздягальні зневажливе прізвисько "Конус", яке, схоже, дуже сподобалося у Каталонії.

😬Camiseta en honor a Figo y un cono de Arbeloa en la celebración



🎥@xaviespinosaa pic.twitter.com/8jXT624Mws — Diario SPORT (@sport) May 10, 2026

Насправді у Мадриді ролі воротарів чітко розмежовані, і Куртуа грає завжди, коли здоровий.

Лунін – лише на ранніх стадіях Кубка короля проти різних напіваматорів, плюс тоді, коли Тібо лікується.

Винятків нема. Навіть якщо Андрій провів весь турнір, на фінал виходить №1.

Та й "приголомшливим" українець не був вже давно. У сезоні-2025/26 Андрій до березня виходив на поле тричі – пропустив три голи від Олімпіакоса (3:4), два від Талавери (3:2) і ще три від Альбасете (2:3), коли Реал ганебно вибув із Кубка від аутсайдера Сегунди.

На тлі таких "успіхів" йшлося не про конкуренцію з Куртуа, а про втрату місця на лавці – мовляв, у Ла Фабриці дозріває зміна.

Травма бельгійця підоспіла максимально вчасно.

Поки Тібо лікувався, Лунін встиг зіграти 9 матчів, у яких відбив, наприклад, вкрай непрості удари Ерлінга Голанда...

Lunin really made a very good save to deny Erling Haaland.



pic.twitter.com/iMF1mWkSWU — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) March 17, 2026

... Маркоса Льоренте..

... чи Антоні.

Також бувало, що він вдало вибігав за межі штрафного, що особливо ціниться у сучасних кіперів.

Загалом майже в кожному поєдинку Лунін обов'язково потрапляв у хайлайти, нагадуючи про свою реакцію, вміння обирати позицію, спокій.

Проте чи це рівень Куртуа? Ні, навіть близько ні.

***

Ви бачите головний нюанс на скріні – у Андрія майже не було "сухих" матчів.

Хтось скаже – гей, та це захист у Реала дірявий. Проте Куртуа примудрявся з ним пропускати 0,9 голу за матч, коли у Луніна – 2,1.

У поточній ЛЧ Куртуа відбивав 85,5% ударів, а Лунін – 65,4%.

🇺🇦 Andriy Lunin kept a clean sheet first time this season:



❌ 4-3 vs Olympiacos

❌ 3-2 vs Talavera

❌ 2-3 vs Albacete

❌ 2-1 vs Man City

❌ 3-2 vs Atletico

❌ 1-2 vs Mallorca

❌ 1-2 vs Bayern

❌ 1-1 vs Girona

❌ 3-4 vs Bayern

❌ 2-1 vs Alaves

❌ 1-1 vs Betis

✅ 2-0 vs… pic.twitter.com/IwekYs4nTH — Madrid Zone (@theMadridZone) May 4, 2026

З одного боку, нічого дивного, адже ми говоримо про одного з найвидатніших воротарів епохи, а може й усіх часів. Тібо не пропустив жодного голу в двох останніх фіналах ЛЧ при xG у суперників 5,7. Його перфоманс проти Ліверпуля з 9 сейвами досі називають найкращою воротарською грою у фіналах.

Проте є й інша сторона медалі – цього відставання у Луніна не було ще 2 сезони тому, коли він вибивав з ЛЧ Ман Сіті. Воно з'явилося відносно недавно.

Вже минулого сезону фани били на сполох – Андрій відбив 65% ударів у Ла Лізі. Цього сезону цифра трохи зросла до 69%, проте у Куртуа – 74%, а, наприклад, Жоан Гарсія в Барселоні відбиває 78%. Відчуваєте різницю?

І це ми говоримо лише про сейви – найсильнішу сторону українця. А якщо взяти гру на виходах під час подач? Показник успішності у Куртуа тут – близько 98%, тоді як у Луніна – майже 90%.

Далеко ходити не треба – перший забитий гол Баварії у Мюнхені, авжеж, ви ще не забули.

І де був Андрій? Що намагався зробити?

Лише у точності передач він має перевагу над Куртуа, проте лише тому, що постійно перестраховується, пасує ближньому, поки Тібо ризикує лонгболами. Та й то працює воно не завжди.

***

Отакий-от маємо парадокс: за 2 місяці на воротах Лунін довів і профпридатність для №2, і слабкість для №1.

Капітанська пов'язка? Приємно, але вона нічого не означає в клубі, де команди нема, і кожен сам за себе.

Та й потім, Куртуа міг собі дозволити нагримати на Вінісіуса, Джуда й інших, змушуючи підійти до фанатів. А Лунін – зможе? Ми ж усі знаємо відповідь.

COURTOIS FUE CON TODO Y A KIKI NO LE GUSTÓ 💥😬



⚪ Durante el entrenamiento de Real Madrid, el arquero belga bromeó con una pierna muy alta, aunque a Mbappé tan gracioso no le pareció. pic.twitter.com/YTPIHujqbn — DSPORTS (@DSports) May 9, 2026

Тому ні, він не капітан, а лише людина, що має найменше ворогів у цьому Реалі. Ймовірно, їх у Андрія взагалі нема, бо місце, на яке він претендує, нікому іншому не потрібне.

Тотальна більшість футболістів, навіть геть юних, хочуть грати у футбол регулярно.

Лунін же віддає перевагу лавці – для нього важливіший бренд Реала, статус.

Його право.

Хайпожери "продають" його з Реала щоліта, і зараз пішла нова хвиля, проте дійсно авторитетна The Athletic запевняє – Лунін не рушить з місця. Якщо його все влаштовує, то Реал – і поготів, бо для резервного воротаря Андрій аж надто сильний, а грошей при тому отримує менше за Франа Гарсію й Рауля Асенсіо.

Анчелотті, Алонсо, Арбелоа чи Моурінью на чолі Реала – абсолютно байдуже.

Хто там з ким б'ється на тренуваннях – по барабану.

🗣️ Thibaut Courtois: “My return date? Andriy Lunin is doing very well there’s no rush.” pic.twitter.com/SJzZFHBR8l — Madrid Zone (@theMadridZone) April 23, 2024

Єдина справжня загроза Луніну в Мадриді – не зміни тренерів, а старіння Куртуа, якому вже стукнуло 34.

Після розриву хрестів у серпні 2023-го Тібо отримав вже 5 складних травм стегон, з якими раніше проблем не мав – і це забезпечує Луніна хоч якоюсь практикою.

El Pais навіть порахувала, що Куртуа вибуває щоразу, як виконує понад 100 лонгболів за календарний місяць.

Як вважаєте, довго ще він зможе виступати на топрівні з таким здоров'ям?

І от коли Тібо поїде кудись за океан, і Реал придбає на його місце молодого топа, ігровий час Луніна зникне остаточно. Мабуть, він і тоді нікуди не піде, але все ж то буде інша, менш приємна історія.

***

Ну, а зараз все нібито йде добре.

Андрій періодами виходить на поле, іноді рятує, потрапляє в заголовки.

Його цінник на Transfermarkt за 2 роки впав із 25 до 15 млн, і Луніна перестали викликати до збірної України у 27 років, проте він же не маленький, правильно? І він прекрасно знає, на що йде. Не буває зірок, що грають 74 матчі за 6 років.

А от щасливі люди – ще й як бувають, якщо тільки це відповідає їхній стелі амбіцій.

Цікава штука, до речі, – ця стеля. Одному зручно в Кудрівці, а іншому тісно у Мілані, – і хто правий? І на чиєму ви боці?

Думай-те.

А поки констатуємо, що Лунін провів саме той сезон, якого від нього чекали. Стабільність, панове, ознака лавки...

Ой, тобто, класу.

Телеграм-канал автора: Футбольні історії