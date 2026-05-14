Реал – Ов'єдо: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 36 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Реал вдома прийматиме Ов'єдо.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є "вершкові", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,27. Нічия – 6,00. Виграш гостей – 11,00.

Поєдинок відбудеться 14 травня на "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 24 серпня 2025 року. Тоді мадридці здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0, де дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

Зазначимо, що наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Ов'єдо – останню. Вони вже не змінять своїх місць до кінця сезону.

